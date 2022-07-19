Россия, Иран и Турция подписали совместное заявление по Сирии

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Об этом сообщил глава РФ.
«В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», — сказал Путин. Выступление российского лидера транслировал телеканал «Россия-24». В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Кроме того, ситуация в стране может быть урегулирована только самими сирийцами на основе резолюции СБ ООН 2254.
Власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана, из-за этого они испытывают озабоченность. В свою очередь, Россия потребовала от Вашингтона вывести войска из Сирии. С таким же призывом, а трехсторонней встрече глав государств-гарантов «астанинского» процесса выступил президент Ирана Ибрахим Раиси.
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Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрагим Раиси и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Об этом сообщил глава РФ. «В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», — сказал Путин. Выступление российского лидера транслировал телеканал «Россия-24». В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Кроме того, ситуация в стране может быть урегулирована только самими сирийцами на основе резолюции СБ ООН 2254. Власти Соединенных Штатов Америки считают, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке в последнее время сталкиваются с частыми «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана, из-за этого они испытывают озабоченность. В свою очередь, Россия потребовала от Вашингтона вывести войска из Сирии. С таким же призывом, а трехсторонней встрече глав государств-гарантов «астанинского» процесса выступил президент Ирана Ибрахим Раиси.