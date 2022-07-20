GT: Путин переговорами с Ираном нанес «ответный удар» Байдену

20 июля 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Рабочая поездка президента РФ в Сирию состоялась после поездки Джо Байдена на Ближний Восток Фото: Алексей Андронов © URA.RU Президент России Владимир Путин посетил Иран, чтобы провести переговоры с турецкими и иранскими коллегами. Встреча последовала сразу после рабочей поездки президента США Джо Байдена на Ближний Восток. В связи с этим визит президента РФ стал «ответным ударом» Байдену и попыткам США утвердить свое влияние. Об этом сообщает Global Times. «Учитывая работу Байдена, которая дала очень ограниченные результаты на Ближнем Востоке, визит Путина действительно выглядит как «удар в лицо США», — заявил изданию директор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета международных исследований Чжу Вейли. Он также уточнил, что влияние США на Ближнем Востоке снижается на фоне изменений в международной обстановке, а крупные страны, включая Турцию, Иран и Саудовскую Аравию, обладают большей автономией и проводят более самостоятельную внешнюю политику. Ранее URA.RU сообщало, что президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Выступление российского лидера транслировал телеканал «Россия-24». В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Белый дом из визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран на трехсторонний саммит с главами Ирана и Турции сделал вывод об изоляции России. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин посетил Иран, чтобы провести переговоры с турецкими и иранскими коллегами. Встреча последовала сразу после рабочей поездки президента США Джо Байдена на Ближний Восток. В связи с этим визит президента РФ стал «ответным ударом» Байдену и попыткам США утвердить свое влияние. Об этом сообщает Global Times. «Учитывая работу Байдена, которая дала очень ограниченные результаты на Ближнем Востоке, визит Путина действительно выглядит как «удар в лицо США», — заявил изданию директор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета международных исследований Чжу Вейли. Он также уточнил, что влияние США на Ближнем Востоке снижается на фоне изменений в международной обстановке, а крупные страны, включая Турцию, Иран и Саудовскую Аравию, обладают большей автономией и проводят более самостоятельную внешнюю политику. Ранее URA.RU сообщало, что президенты России, Ирана и Турции приняли совместное заявление по итогам саммита «астанинской тройки» в Тегеране. Выступление российского лидера транслировал телеканал «Россия-24». В совместном документе определено, что сирийский кризис может быть разрешен только дипломатическим путем. Белый дом из визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран на трехсторонний саммит с главами Ирана и Турции сделал вывод об изоляции России.