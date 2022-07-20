Школьники из ЯНАО названы в числе победителей «Большой перемены»

Из 12 финалистов шесть ямальских школьников стали победителями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Школьники из Ямало-Ненецкого автономного округа названы в числе победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого состоялся в Крыму. Об этом сообщает telegram-канал «Пул 89».

«Юные ямальцы сегодня дали жару. Из 12 финалистов — шесть победителей и пять призеров», — отмечается в сообщении.

С поздравительной речью выступили первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и зам генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, сообщает «Лента.ру». Губернатор округа Дмитрий Артюхов поздравил победителей конкурса и пригласил на Ямал.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отвез на Сабетту больше ста талантливых ребят, которые стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Молодые люди со всей России отправились в самый северный поселок страны, чтобы посмотреть, как работает международный завод «Ямал СПГ».