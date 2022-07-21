«Северный поток» возобновил подачу газа в Европу

21 июля 2022 в 09:49 Размер текста - 17 +

Подачу газа возобновили после ремонта трубопровода, сообщили в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Германию вновь стал поступать российский газ по трубопроводу «Северный поток-1» после окончания технических работ. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt (заблокирован в РФ). «После технического обслуживания „Северного потока-1“ утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу. По предварительным данным эксплуатирующей компании, объемы поставок газа по газопроводу „Северный поток-1“ примерно такие же, как и до его ремонта. Заявлено чуть менее 30 миллионов киловатт-часов в час, что означает около 700 гигаватт-часов в сутки», — сообщается на сайте. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Германию вновь стал поступать российский газ по трубопроводу «Северный поток-1» после окончания технических работ. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt (заблокирован в РФ). «После технического обслуживания „Северного потока-1“ утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу. По предварительным данным эксплуатирующей компании, объемы поставок газа по газопроводу „Северный поток-1“ примерно такие же, как и до его ремонта. Заявлено чуть менее 30 миллионов киловатт-часов в час, что означает около 700 гигаватт-часов в сутки», — сообщается на сайте.