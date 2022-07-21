«Северный поток» возобновил подачу газа в Европу

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Подачу газа возобновили после ремонта трубопровода, сообщили в СМИ Фото:

В Германию вновь стал поступать российский газ по трубопроводу «Северный поток-1» после окончания технических работ. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt (заблокирован в РФ).

«После технического обслуживания „Северного потока-1“ утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу. По предварительным данным эксплуатирующей компании, объемы поставок газа по газопроводу „Северный поток-1“ примерно такие же, как и до его ремонта. Заявлено чуть менее 30 миллионов киловатт-часов в час, что означает около 700 гигаватт-часов в сутки», — сообщается на сайте.

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В Германию вновь стал поступать российский газ по трубопроводу «Северный поток-1» после окончания технических работ. Об этом сообщил немецкий телеканал Welt (заблокирован в РФ). «После технического обслуживания „Северного потока-1“ утром в четверг снова начались поставки газа по немецко-российскому газопроводу. По предварительным данным эксплуатирующей компании, объемы поставок газа по газопроводу „Северный поток-1“ примерно такие же, как и до его ремонта. Заявлено чуть менее 30 миллионов киловатт-часов в час, что означает около 700 гигаватт-часов в сутки», — сообщается на сайте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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