Завершено расследование дела главы УФССП по Пермскому краю

Экс-глава краевого УФССП обвиняется в 40 преступлениях Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермские следователи завершили расследование в отношении Игоря Кожевникова, экс-руководителя краевого управления службы судебных приставов. Бывший чиновник обвиняется в получении 38 взяток, превышении должностных полномочий и обналичивании денежных средств на сумму 222 миллиона рублей.

По версии следствия, часть взяток Кожевников получил при посредничестве прокурора Индустриального района Сергея Мурая, который в июне был приговорен к 11 годам лишения свободы. «Собеседники „Ъ-Прикамье“ полагают, что часть обстоятельств, установленных приговором в отношении экс-прокурора, может иметь преюдициальную силу при рассмотрении дела Игоря Кожевникова. Сам обвиняемый вины на предварительном следствии не признавал», — сообщает издание.

Ранее URA.RU писало, что в ходе расследования уголовного дела Кожевникова, количество преступных эпизодов увеличивалось и выросло до 40. Находясь в СИЗО, Игорь Кожевников пытался покончить с собой.