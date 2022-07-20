20 июля 2022

Завершено расследование дела главы УФССП по Пермскому краю

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Суд по избранию меры пресечения главному судебному приставу Пермского края Кожевникову Игорю в Дзержинском районном суде. Пермь, кожевников игорь
Экс-глава краевого УФССП обвиняется в 40 преступлениях Фото:

Пермские следователи завершили расследование в отношении Игоря Кожевникова, экс-руководителя краевого управления службы судебных приставов. Бывший чиновник обвиняется в получении 38 взяток, превышении должностных полномочий и обналичивании денежных средств на сумму 222 миллиона рублей.

По версии следствия, часть взяток Кожевников получил при посредничестве прокурора Индустриального района Сергея Мурая, который в июне был приговорен к 11 годам лишения свободы. «Собеседники „Ъ-Прикамье“ полагают, что часть обстоятельств, установленных приговором в отношении экс-прокурора, может иметь преюдициальную силу при рассмотрении дела Игоря Кожевникова. Сам обвиняемый вины на предварительном следствии не признавал», — сообщает издание.

Ранее URA.RU писало, что в ходе расследования уголовного дела Кожевникова, количество преступных эпизодов увеличивалось и выросло до 40. Находясь в СИЗО, Игорь Кожевников пытался покончить с собой.

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Пермские следователи завершили расследование в отношении Игоря Кожевникова, экс-руководителя краевого управления службы судебных приставов. Бывший чиновник обвиняется в получении 38 взяток, превышении должностных полномочий и обналичивании денежных средств на сумму 222 миллиона рублей. По версии следствия, часть взяток Кожевников получил при посредничестве прокурора Индустриального района Сергея Мурая, который в июне был приговорен к 11 годам лишения свободы. «Собеседники „Ъ-Прикамье“ полагают, что часть обстоятельств, установленных приговором в отношении экс-прокурора, может иметь преюдициальную силу при рассмотрении дела Игоря Кожевникова. Сам обвиняемый вины на предварительном следствии не признавал», — сообщает издание. Ранее URA.RU писало, что в ходе расследования уголовного дела Кожевникова, количество преступных эпизодов увеличивалось и выросло до 40. Находясь в СИЗО, Игорь Кожевников пытался покончить с собой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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