20 июля 2022

Utair открыл новый рейс из ХМАО в Баку

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, самолет, туман, ютэйр
Теперь авиакомпания летает из Сургута в Баку по понедельникам и средам Фото:

Авиакомпания Utair ввела новый рейс из Сургута в Баку. Теперь прямые перелеты в столицу Азербайджана доступны дважды в неделю, по понедельникам и средам. Об этом сообщили на сайте авиаперевозчика.

«Мы планомерно расширяем программу прямых перелетов из регионов за рубеж. В текущем весенне-летнем расписании Utair ввел шесть прямых маршрутов из Сургута за границу: в Баку, Бишкек, Ереван, Ош, Ташкент и Худжанд», — сказал президент «Utair» Олег Семенов.

Стоимость билета составляет около 10 тысяч рублей. Рейсы из Сургута вылетают в 7:30 по понедельникам и в 7:10 по средам. Обратные перелеты из Баку назначены на 21:50 и 21:40 соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало, что Utair открыл новый авиарейс из ХМАО в Екатеринбург. Улететь из Нягани теперь можно по вторникам и четвергам.

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Авиакомпания Utair ввела новый рейс из Сургута в Баку. Теперь прямые перелеты в столицу Азербайджана доступны дважды в неделю, по понедельникам и средам. Об этом сообщили на сайте авиаперевозчика. «Мы планомерно расширяем программу прямых перелетов из регионов за рубеж. В текущем весенне-летнем расписании Utair ввел шесть прямых маршрутов из Сургута за границу: в Баку, Бишкек, Ереван, Ош, Ташкент и Худжанд», — сказал президент «Utair» Олег Семенов. Стоимость билета составляет около 10 тысяч рублей. Рейсы из Сургута вылетают в 7:30 по понедельникам и в 7:10 по средам. Обратные перелеты из Баку назначены на 21:50 и 21:40 соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что Utair открыл новый авиарейс из ХМАО в Екатеринбург. Улететь из Нягани теперь можно по вторникам и четвергам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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