Utair открыл новый рейс из ХМАО в Баку

Теперь авиакомпания летает из Сургута в Баку по понедельникам и средам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания Utair ввела новый рейс из Сургута в Баку. Теперь прямые перелеты в столицу Азербайджана доступны дважды в неделю, по понедельникам и средам. Об этом сообщили на сайте авиаперевозчика.

«Мы планомерно расширяем программу прямых перелетов из регионов за рубеж. В текущем весенне-летнем расписании Utair ввел шесть прямых маршрутов из Сургута за границу: в Баку, Бишкек, Ереван, Ош, Ташкент и Худжанд», — сказал президент «Utair» Олег Семенов.

Стоимость билета составляет около 10 тысяч рублей. Рейсы из Сургута вылетают в 7:30 по понедельникам и в 7:10 по средам. Обратные перелеты из Баку назначены на 21:50 и 21:40 соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало, что Utair открыл новый авиарейс из ХМАО в Екатеринбург. Улететь из Нягани теперь можно по вторникам и четвергам.