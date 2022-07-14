Utair открыл новый авиарейс из ХМАО в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , аэропорт, закат, ютейр, utair, ютэйр
Рейсы по маршруту «Нягань-Екатеринбург» и обратно будут осуществляться по вторникам и четвергам Фото:

Из Нягани в Екатеринбург и обратно можно будет долететь авиакомпанией Utair, открывшей рейсы по вторникам и четвергам. Об этом сообщается на сайте Utair.

«Мы уделяем особое внимание развитию перевозок внутри домашнего региона — Югры, а также связи его ключевых городов с регионами России. Будучи основным местным перевозчиком, мы всегда оперативно реагируем на просьбы жителей округа. Регулярно вводим новые рейсы и увеличиваем количество полетов по уже имеющимся маршрутам, чтобы им были доступны полеты с удобным расписанием и экономичными тарифами», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Для удобства пассажиров авиакомпания ранее возобновила рейс из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск и увеличила количество полетов в Белоярский. Ранее URA.RU сообщило о запуске прямого рейса из Ханты-Мансийска в Красноярск.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Из Нягани в Екатеринбург и обратно можно будет долететь авиакомпанией Utair, открывшей рейсы по вторникам и четвергам. Об этом сообщается на сайте Utair. «Мы уделяем особое внимание развитию перевозок внутри домашнего региона — Югры, а также связи его ключевых городов с регионами России. Будучи основным местным перевозчиком, мы всегда оперативно реагируем на просьбы жителей округа. Регулярно вводим новые рейсы и увеличиваем количество полетов по уже имеющимся маршрутам, чтобы им были доступны полеты с удобным расписанием и экономичными тарифами», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов. Для удобства пассажиров авиакомпания ранее возобновила рейс из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск и увеличила количество полетов в Белоярский. Ранее URA.RU сообщило о запуске прямого рейса из Ханты-Мансийска в Красноярск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...