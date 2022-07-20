Несовершеннолетний житель ЯНАО избил водителя и угнал автомобиль

После поездки автомобиль бросили на лесной дороге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Два жителя Тарко-Сале (Пуровский район, ЯНАО), один из которых является несовершеннолетним, избили автомобилиста, украли у него золотые украшения, а после угнали автомобиль. Как сообщается на сайте окружного СУ СКР, за неделю до этого злоумышленники избили другого горожанина, после чего забрали у него деньги и сотовый телефон.

«По данным следствия, в апреле 2022 года в городе Тарко-Сале два приятеля, одному из которых 22 года, а второй является несовершеннолетним, после совместного распития спиртных напитков в 3 часа ночи, гуляя по улицам города, напали на прохожего. Спустя неделю они, находясь в состоянии алкогольного опьянения в районе ближних дач, в ночное время остановили на дороге автомобиль, применив насилие, похитили у мужчины золотые украшения, а затем угнали его автомобиль», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту грабежа и угона автомобиля. На данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) на автодороге Сургут — Салехард избил водителя и угнал его автомобиль. Подозреваемого задержали в микрорайоне Коротчаево.