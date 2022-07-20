Жительница ЯНАО избила подростка

Жительница Надыма (ЯНАО) избила подростка, а после выложила в интернете оскорбительный пост с его фотографией. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.
«Установлено, что местная жительница в ходе конфликта нанесла телесные повреждения 15-летнему мальчику, в результате чего подростку причинены физическая боль и нравственные страдания. После этого женщина разместила в информационной сети Интернет оскорбительный пост с фотографией несовершеннолетнего (без согласия родителей)», — говорится в сообщении.
Прокурор направил иск в суд о взыскании с женщины компенсации морального вреда. Судья удовлетворил его требования в полном объеме.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске неизвестный мужчина 20 минут избивал девушку, а после силой затащил в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
Жительница Надыма (ЯНАО) избила подростка, а после выложила в интернете оскорбительный пост с его фотографией. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что местная жительница в ходе конфликта нанесла телесные повреждения 15-летнему мальчику, в результате чего подростку причинены физическая боль и нравственные страдания. После этого женщина разместила в информационной сети Интернет оскорбительный пост с фотографией несовершеннолетнего (без согласия родителей)», — говорится в сообщении. Прокурор направил иск в суд о взыскании с женщины компенсации морального вреда. Судья удовлетворил его требования в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске неизвестный мужчина 20 минут избивал девушку, а после силой затащил в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.