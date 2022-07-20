Жительница ЯНАО избила подростка

Жительница Надыма выложила в интернете оскорбительный пост с фотографией подростка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Надыма (ЯНАО) избила подростка, а после выложила в интернете оскорбительный пост с его фотографией. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что местная жительница в ходе конфликта нанесла телесные повреждения 15-летнему мальчику, в результате чего подростку причинены физическая боль и нравственные страдания. После этого женщина разместила в информационной сети Интернет оскорбительный пост с фотографией несовершеннолетнего (без согласия родителей)», — говорится в сообщении.

Прокурор направил иск в суд о взыскании с женщины компенсации морального вреда. Судья удовлетворил его требования в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске неизвестный мужчина 20 минут избивал девушку, а после силой затащил в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.