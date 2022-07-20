20 июля 2022
19 июля 2022

Жительница ЯНАО избила подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, трудный подросток
Жительница Надыма выложила в интернете оскорбительный пост с фотографией подростка Фото:

Жительница Надыма (ЯНАО) избила подростка, а после выложила в интернете оскорбительный пост с его фотографией. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что местная жительница в ходе конфликта нанесла телесные повреждения 15-летнему мальчику, в результате чего подростку причинены физическая боль и нравственные страдания. После этого женщина разместила в информационной сети Интернет оскорбительный пост с фотографией несовершеннолетнего (без согласия родителей)», — говорится в сообщении.

Прокурор направил иск в суд о взыскании с женщины компенсации морального вреда. Судья удовлетворил его требования в полном объеме.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске неизвестный мужчина 20 минут избивал девушку, а после силой затащил в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Жительница Надыма (ЯНАО) избила подростка, а после выложила в интернете оскорбительный пост с его фотографией. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что местная жительница в ходе конфликта нанесла телесные повреждения 15-летнему мальчику, в результате чего подростку причинены физическая боль и нравственные страдания. После этого женщина разместила в информационной сети Интернет оскорбительный пост с фотографией несовершеннолетнего (без согласия родителей)», — говорится в сообщении. Прокурор направил иск в суд о взыскании с женщины компенсации морального вреда. Судья удовлетворил его требования в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске неизвестный мужчина 20 минут избивал девушку, а после силой затащил в автомобиль и увез в неизвестном направлении. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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