Медведев перечислил грехи Запада

Дмитрий Медведев составил список грехов западных лидеров, сравнив его с «ошибками» РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев составил список грехов Запада перед своими гражданами и народом Украины. Политик опубликовал 11 пунктов в своем telegram-канале.

Россия не виновата в том, что «европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС», — считает Медведев. По его мнению, именно Запад виновен в сильнейшей продуктовой инфляции и потере миллиардов сбережений европейских граждан, вложенных в российскую экономику.

Народ Украины оказался в сложившейся ситуации также по вине западных лидеров, считает Медведев. «После переворота 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под прямое управление коллективного Запада, а также поверила в то, что НАТО будет обеспечивать ее безопасность», — объяснил он. Кроме того, НАТО продолжает приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества, отметил политик.

Ранее зампред Совбеза опубликовал список «грехов» России перед Западом. Он иронично «обвинил» Россию в росте цен на продукты во всех магазинах в мире и даже в том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой».