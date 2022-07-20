Работников свердловских заводов заставили носить маски

21 июля 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

Компания «РУСАЛ» ввела масочный режим на всех предприятиях в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На всех предприятиях «РУСАЛа» в Свердловской области ввели масочный режим. Ограничения действуют на Североуральском бокситовом руднике, Богословском алюминиевом заводе (Краснотурьинск), Уральском алюминиевом заводе (Каменск-Уральский), «Уральской фольге» (Михайловск) и Полевском криолитовом заводе. Об этом URA.RU сообщила официальный представитель компании «РУСАЛ» по УрФО Елена Воронова. «Чтобы защитить своих сотрудников, компания „РУСАЛ“ приняла решение о возобновлении части противоковидных ограничений на территории предприятий. В частности, с 18 июля 2022 года вводится масочный режим в закрытых помещениях. В 2020 году оперативно принятые ограничительные меры на заводах позволили сохранить здоровье сотрудников и не остановить производство. Принятые сегодня меры имеют такие же цели», — рассказала Воронова. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский врач раскрыл, как долго COVID будет бушевать в мире. Также ученые подсчитали, как быстро все свердловчане могут заразится «Кентавром». Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На всех предприятиях «РУСАЛа» в Свердловской области ввели масочный режим. Ограничения действуют на Североуральском бокситовом руднике, Богословском алюминиевом заводе (Краснотурьинск), Уральском алюминиевом заводе (Каменск-Уральский), «Уральской фольге» (Михайловск) и Полевском криолитовом заводе. Об этом URA.RU сообщила официальный представитель компании «РУСАЛ» по УрФО Елена Воронова. «Чтобы защитить своих сотрудников, компания „РУСАЛ“ приняла решение о возобновлении части противоковидных ограничений на территории предприятий. В частности, с 18 июля 2022 года вводится масочный режим в закрытых помещениях. В 2020 году оперативно принятые ограничительные меры на заводах позволили сохранить здоровье сотрудников и не остановить производство. Принятые сегодня меры имеют такие же цели», — рассказала Воронова. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский врач раскрыл, как долго COVID будет бушевать в мире. Также ученые подсчитали, как быстро все свердловчане могут заразится «Кентавром».