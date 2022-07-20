Ученый раскрыл, как быстро все свердловчане заразятся «Кентавром». Инфографика

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Владимир Якушев в УрФУ. Екатеринбург , высшее образование, химия, студенты, химическая лаборатория, научная работа, лаборатория органического синтеза, молодой ученый
Коронавирусная инфекция распространяется молниеносно Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области пока нет выявленных случаев заражения новым штаммом коронавируса «Кентавр». Но если заболевший приедет в регион, то уже через месяц все жители области будут инфицированы. Подобное развитие событий возможно, если свердловчане не будут прививаться от ковида. Такой гипотезой в разговоре с корреспондентом URA.RU поделился математик, кандидат технических наук из Москвы Николай Милованов.

«Коронавирусная инфекция распространяется молниеносно. Если учесть тот факт, что один человек способен заразить до 14 человек, тогда где-то через месяц все жители Свердловской области будут инфицированы новым штаммом коронавируса „Кентавр“», — рассказал Милованов.

Согласно последним данным Росстата, в Свердловской области проживает 4 264 340 человек. Из них привито лишь 2 796 636 человек. Коллективный иммунитет выработан всего лишь у 15,3% свердловчан.

Ранее агентство писало, что штамм коронавируса «Кентавр» по симптомам напоминает «Омикрон». Отличительной его чертой является повышенное потоотделение. Имя новому штамму коронавируса — «Центавр» — дал рядовой пользователь Twitter (заблокирован в России). Автор дал его в честь созвездия «Центавр».

Эксперт уверен, что ковид никуда не уйдет, несмотря на существующие предположения о том, что инфекция в конечном итоге пойдет на спад, а позже и вовсе сойдет на нет. Есть мнение американских ученых о том, что бороться с инфекцией мир будет ближайшие 25 лет.

Новый штамм «Кентавр» быстро распространяется
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В Свердловской области пока нет выявленных случаев заражения новым штаммом коронавируса «Кентавр». Но если заболевший приедет в регион, то уже через месяц все жители области будут инфицированы. Подобное развитие событий возможно, если свердловчане не будут прививаться от ковида. Такой гипотезой в разговоре с корреспондентом URA.RU поделился математик, кандидат технических наук из Москвы Николай Милованов. «Коронавирусная инфекция распространяется молниеносно. Если учесть тот факт, что один человек способен заразить до 14 человек, тогда где-то через месяц все жители Свердловской области будут инфицированы новым штаммом коронавируса „Кентавр“», — рассказал Милованов. Согласно последним данным Росстата, в Свердловской области проживает 4 264 340 человек. Из них привито лишь 2 796 636 человек. Коллективный иммунитет выработан всего лишь у 15,3% свердловчан. Ранее агентство писало, что штамм коронавируса «Кентавр» по симптомам напоминает «Омикрон». Отличительной его чертой является повышенное потоотделение. Имя новому штамму коронавируса — «Центавр» — дал рядовой пользователь Twitter (заблокирован в России). Автор дал его в честь созвездия «Центавр». Эксперт уверен, что ковид никуда не уйдет, несмотря на существующие предположения о том, что инфекция в конечном итоге пойдет на спад, а позже и вовсе сойдет на нет. Есть мнение американских ученых о том, что бороться с инфекцией мир будет ближайшие 25 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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