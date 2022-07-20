В Тюмени завод за миллионы долларов продают на «Авито»

На «Авито» выставлен один из крупнейших заводов Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Здание Тюменского станкостроительного завода выставлено на продажу. За него просят 350 млн рублей, что эквивалентно сумме в 6, 3 млн долларов. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте «Авито».

«Предлагается в продажу действующий завод по производству станков общей площадью 11 500 м², расположенный на земельном участке 2,5 га. Объект расположен в городе Тюмень, Тюменской области. Население города более 800 тыс. чел. Все строения и земельный участок в собственности,»- указано в объявлении о продаже.

Продавец отмечает, что здание полностью укомплектовано современным оборудованием, металлообрабатывающими станками, мостовыми и башенными кранами, вспомогательными механизмами, инструментами и прочим оборудованием. Проведены все коммуникации: отопление, газ, водоснабжение, есть интернет. Также имеются подъездные железнодорожные пути, которые проходят через открытый склад.