РИА «Новости»: военные НАТО управляют РСЗО HIMARS на Украине

НАТО не доверяет ВСУ координаты целей ракетных ударов, сообщил источник Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Расчеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS укомплектованы военными НАТО, так как США не доверяют украинской армии координаты целей ударов. Об этом сообщил источник издания.

«Расчеты HIMARS укомплектованы военными НАТО, выведенными за штат», — сообщил источник. По его информации, РСЗО охраняют связанные с Пентагоном частные военные компании (ЧВК).

«Натовцы дают украинским РСЗО, прикрывающим HIMARS, только время пуска и координаты цели», — добавил он. Причина заключается в недоверии военно-политического блока к украинским военным, объяснил источник.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ. В ходе нее США передали ВСУ установки систем залпового огня HIMARS и тайно обучили применению РСЗО порядка 200 военнослужащих Украины.

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