Американцы тайно научили украинцев работать с ракетами HIMARS

США обучили применению РСЗО HIMARS порядка 200 военнослужащих Украины. Об этом заявили в Пентагоне.
«Киеву переданы 12 из 20 этих обещанных систем», — цитирует ТАСС заявление минобороны США. Ранее в Пентагоне заявляли, что США поставят Украине новую партию ракет HIMARS. Капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян говорил о том, что переданными США Украине реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS управляют британские и американские военнослужащие.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву новую партию РСЗО HIMARS.
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