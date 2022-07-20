Американцы тайно научили украинцев работать с ракетами HIMARS

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Чебаркульская танковая бригада. Челябинская область., система залпового огня град
США активно поставляет Украине систему залпового огня HIMARS и учит работать с ней Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США обучили применению РСЗО HIMARS порядка 200 военнослужащих Украины. Об этом заявили в Пентагоне.

«Киеву переданы 12 из 20 этих обещанных систем», — цитирует ТАСС заявление минобороны США. Ранее в Пентагоне заявляли, что США поставят Украине новую партию ракет HIMARS. Капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян говорил о том, что переданными США Украине реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS управляют британские и американские военнослужащие.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву новую партию РСЗО HIMARS.

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США обучили применению РСЗО HIMARS порядка 200 военнослужащих Украины. Об этом заявили в Пентагоне. «Киеву переданы 12 из 20 этих обещанных систем», — цитирует ТАСС заявление минобороны США. Ранее в Пентагоне заявляли, что США поставят Украине новую партию ракет HIMARS. Капитан первого ранга в запасе Владимир Ераносян говорил о том, что переданными США Украине реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS управляют британские и американские военнослужащие. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. В рамках нее Запад оказывает масштабную военную помощь ВСУ. В частности, США передали Киеву новую партию РСЗО HIMARS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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