Приглашенный в ЯНАО учитель не может найти квартиру

В Салехарде учителям тяжело найти съемную квартиру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Элитная школа в ЯНАО рискует остаться без педагога из-за того, что условия муниципалитета не соответствуют реальной ситуации на рынке жилья. Как сообщила URA.RU педагог Наталья Костенко, квартиру в городе она ищет почти два месяца и не ожидала, что это окажется настолько проблематично.

«Еду в Обдорскую гимназию. Помощь с жильем не предлагали, но сказали, что будут оплачивать 50%, но не более 15000. Смотрю объявления с июня, а уже основательно две недели, билеты купила на 23.08, хочется приехать и чтобы жилье было, но как-то безрезультатно. Не думала, что это будет проблемой. Сегодня позвонила в гимназию, пообещали помочь. Буду надеяться, что все получится», — рассказала агентству Наталья Костенко. Также она отметила, что целый класс может остаться без учителя, если жилье Наталья так и не найдет.

В гимназии преподавательнице пообещали оплатить половину стоимости жилья, если стоимость квартиры в месяц составит 30 000 рублей, но таких объявлений в Салехарде сейчас нет. «Хотелось бы найти за 30 000, но цены 35-40 000 рублей, двухкомнатные квартиры до 60 тысяч доходят», — добавила Наталья Костенко.

В правительстве агентству сообщили, что передали данную информацию в профильный департамент. «Департамент образования Салехарда окажет помощь в поиске жилья», — ответили в пресс-службе правительства.

Это не первый случай, когда приезжие в Салехард учителя не могут найти жилье. Ранее URA.RU сообщало, что трое преподавателей пытались найти квартиру в городе, но ситуация с арендой оказалась непростой.

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