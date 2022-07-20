В курганском правительстве назначили ответственного за финансы

21 июля 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Сергей Гаврин официально возглавил департамент финансов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сергея Гаврина официально назначили директором департамента финансов Курганской области. Об этом сообщает telegram-канал регионального правительства. До этого чиновник работал с приставкой «врио». «На должность директора департамента финансов назначен Сергей Гаврин. Ранее он исполнял обязанности руководителя данного ведомства», — указано в опубликованном сообщении. Ранее URA.RU писало, что Гаврин в ближайшее время может избавиться от приставки «врио». Тогда источники агентства сообщали, что он находится на хорошем счету у руководства области. И его официальное назначение должно произойти в скором времени. Департамент финансов был сформирован в конце февраля вместо одноименного управления. Гаврин появился в областном правительстве в конце февраля 2019 года. До апреля 2019 года занимал пост полномочного представителя губернатора Курганской области по взаимодействию с федеральными структурами. Ранее он работал в департаменте инвестиционной политики Тюменской области, где занимался вопросами бухгалтерского учета. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Сергея Гаврина официально назначили директором департамента финансов Курганской области. Об этом сообщает telegram-канал регионального правительства. До этого чиновник работал с приставкой «врио». «На должность директора департамента финансов назначен Сергей Гаврин. Ранее он исполнял обязанности руководителя данного ведомства», — указано в опубликованном сообщении. Ранее URA.RU писало, что Гаврин в ближайшее время может избавиться от приставки «врио». Тогда источники агентства сообщали, что он находится на хорошем счету у руководства области. И его официальное назначение должно произойти в скором времени. Департамент финансов был сформирован в конце февраля вместо одноименного управления. Гаврин появился в областном правительстве в конце февраля 2019 года. До апреля 2019 года занимал пост полномочного представителя губернатора Курганской области по взаимодействию с федеральными структурами. Ранее он работал в департаменте инвестиционной политики Тюменской области, где занимался вопросами бухгалтерского учета.