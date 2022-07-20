Губернатор Моор рассказал о судьбе мегапроекта тюменских властей

Межвузовский кампус мирового уровня будет построен на левом берегу Туры в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюменской области хотят видеть в новом межвузовском кампусе дендрарий, сквер и научные лаборатории. Об этом губернатор региона Александр Моор рассказал на свой странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее он заявил о том, что в Тюмени будет построен студенческий кампус мирового уровня.

«Дендрарий, сквер, городской пляж, библиотека, современные лаборатории — это лишь некоторые предложения для тюменского межвузовского кампуса, которые высказывают участники опросов. За неделю на сайте тюменскийкампус.рф к обсуждению будущего проекта присоединилось более 2500 человек. Полностью поддерживаю всех, кто предлагает разместить на площадке общественного пространства спортивный комплекс с фитнес-залом, футбольным полем и бассейном. Будь я на месте студентов, точно бы воспользовался возможностью поплавать. Кампус — это территория здоровья», — заявил Моор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что сбор предложений по данному вопросу продолжается. Ранее URA.RU писало о том, что на левом берегу Туры в Тюмени будет построен межвузовский кампус мирового уровня. К обсуждению концепции нового проекта были приглашены жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.