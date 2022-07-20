Мэрия Сургута раскритиковала организатора похода детей на Валаам

В поход с Вышкурцевым отправилось 20 югорских подростков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Администрация Сургута раскритиковала организацию лодочного похода 20 югорских школьников в Республику Карелию под руководством Руслана Вышкурцева. Путешествие в итоге закончилось экстренной эвакуацией детей с острова Валаам.

«Группа выехала из округа самостоятельно, без надлежащего уведомления. Как только стало известно, что дети выехали за пределы Югры, мы сразу же включились. Глава города Андрей Филатов поручил сделать все возможное, чтобы предупредить риски для безопасности детей. По всему пути следования группы мы уведомили коллег из других регионов, пытались держать связь с руководителями группы, надзорными органами в ежедневном режиме получали информацию о пути их следования. В Администрации Сургута крайне отрицательно относятся к такому уровню организации мероприятий с детьми, которые реализует Руслан Вышкурцев», — прокомментировали URA.RU в департаменте массовых коммуникаций Сургута.

Кроме этого, в мэрии обратились к родителям города с просьбой быть более ответственными при выборе отдыха детей. А главное — обращать внимание на условия безопасности подростков. «Просим уделять больше внимания вопросам безопасности, когда они дают свое согласие на участие детей в подобных выездах. Все надлежащие меры предосторожности и порядок организации таких групп должны непременно соблюдаться», — добавили в департаменте.

Ранее URA.RU сообщало, что началась эвакуация детей, попавших в ловушку на острове Валаам из-за шторма на Ладоге. Для их спасения пришлось привлекать МЧС. Детей временно разместят в общежитии Сортавальского техникума.

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