Детей из ХМАО эвакуируют с Валаама в общежитие Сортавала

21 июля 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Из-за шторма группа вынужденно осталась на острове Валаам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Группу детей из ХМАО, которые из-за шторма вынужденно остались острове Валаам, после эвакуации временно разместят в общежитии Сортавальского техникума. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. «Организован прием в общежитии Сортавальского техникума, где уже подготовлены места для размещения детей — горячее питание и все необходимое», — приводит слова Сараева ТАСС. Ранее URA.RU рассказывало, что двадцать детей из ХМАО, которые участвуют в лодочном походе на Валаам, попали в шторм. Сейчас в Карелии началась операция по спасению группы. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Группу детей из ХМАО, которые из-за шторма вынужденно остались острове Валаам, после эвакуации временно разместят в общежитии Сортавальского техникума. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. «Организован прием в общежитии Сортавальского техникума, где уже подготовлены места для размещения детей — горячее питание и все необходимое», — приводит слова Сараева ТАСС. Ранее URA.RU рассказывало, что двадцать детей из ХМАО, которые участвуют в лодочном походе на Валаам, попали в шторм. Сейчас в Карелии началась операция по спасению группы.