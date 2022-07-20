20 июля 2022

Детей из ХМАО эвакуируют с Валаама в общежитие Сортавала

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
Из-за шторма группа вынужденно осталась на острове Валаам Фото:

Группу детей из ХМАО, которые из-за шторма вынужденно остались острове Валаам, после эвакуации временно разместят в общежитии Сортавальского техникума. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

«Организован прием в общежитии Сортавальского техникума, где уже подготовлены места для размещения детей — горячее питание и все необходимое», — приводит слова Сараева ТАСС.

Ранее URA.RU рассказывало, что двадцать детей из ХМАО, которые участвуют в лодочном походе на Валаам, попали в шторм. Сейчас в Карелии началась операция по спасению группы.

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Группу детей из ХМАО, которые из-за шторма вынужденно остались острове Валаам, после эвакуации временно разместят в общежитии Сортавальского техникума. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. «Организован прием в общежитии Сортавальского техникума, где уже подготовлены места для размещения детей — горячее питание и все необходимое», — приводит слова Сараева ТАСС. Ранее URA.RU рассказывало, что двадцать детей из ХМАО, которые участвуют в лодочном походе на Валаам, попали в шторм. Сейчас в Карелии началась операция по спасению группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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