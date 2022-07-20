Детей из ХМАО эвакуируют с Валаама в общежитие Сортавала

Из-за шторма группа вынужденно осталась на острове Валаам
Группу детей из ХМАО, которые из-за шторма вынужденно остались острове Валаам, после эвакуации временно разместят в общежитии Сортавальского техникума. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.
«Организован прием в общежитии Сортавальского техникума, где уже подготовлены места для размещения детей — горячее питание и все необходимое», — приводит слова Сараева ТАСС.
Ранее URA.RU рассказывало, что двадцать детей из ХМАО, которые участвуют в лодочном походе на Валаам, попали в шторм. Сейчас в Карелии началась операция по спасению группы.
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