Источник раскрыл причину сбоя приложения и колл-центра Сбербанка

21 июля 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Масштабный сбой произошел в программном обеспечении «Сбербанка», сообщил источник агентства Фото: Денис Моргунов © URA.RU В работе программного обеспечения «Сбербанка» произошел масштабный сбой, из-за чего оказалось недоступно мобильное приложение и сайт «Сбербанк.Онлайн», а также номер колл-центра 900. Об этом URA.RU сообщил источник в уральском филиале «Сбера». «Рухнуло программное обеспечение, теперь сотрудники колл-центра не могут принимать звонки, проводить расчеты и другие операции. Возник вопрос с безопасностью (денег на счетах клиентов, — прим.ред), но раз система не работает, то и средствам ничего не угрожает. Причина масштабного сбоя пока неизвестна», — поделился инсайдер. Неизвестны и сроки восстановления системы, уточнил источник. «Заявку специалисты оформили, а как скоро удастся решить проблему — никто не знает. Сбой достаточно серьезный», — добавил собеседник агентства. Как сообщает «Сбер» в соцсетях, в компании работают над решением проблемы. «В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — пишет «Сбер». В компанию направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области массово не могут попасть в мобильное приложение «Сбербанк.Онлайн» и открыть сайт сервиса. Также невозможно дозвониться до горячей линии по номеру 900. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В работе программного обеспечения «Сбербанка» произошел масштабный сбой, из-за чего оказалось недоступно мобильное приложение и сайт «Сбербанк.Онлайн», а также номер колл-центра 900. Об этом URA.RU сообщил источник в уральском филиале «Сбера». «Рухнуло программное обеспечение, теперь сотрудники колл-центра не могут принимать звонки, проводить расчеты и другие операции. Возник вопрос с безопасностью (денег на счетах клиентов, — прим.ред), но раз система не работает, то и средствам ничего не угрожает. Причина масштабного сбоя пока неизвестна», — поделился инсайдер. Неизвестны и сроки восстановления системы, уточнил источник. «Заявку специалисты оформили, а как скоро удастся решить проблему — никто не знает. Сбой достаточно серьезный», — добавил собеседник агентства. Как сообщает «Сбер» в соцсетях, в компании работают над решением проблемы. «В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — пишет «Сбер». В компанию направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области массово не могут попасть в мобильное приложение «Сбербанк.Онлайн» и открыть сайт сервиса. Также невозможно дозвониться до горячей линии по номеру 900.