Свердловчане жалуются на массовый сбой в Сбербанке

Жители Свердловской области не могут попасть в «Сбербанк Онлайн» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Свердловской области не могут попасть в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и открыть сайт сервиса. Также невозможно дозвониться до горячей линии по номеру 900. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Не могу открыть приложение. Пишет, что нет интернета, и просит переключиться на другую сеть. Пытаюсь звонить на номер колл-центра 900 — тоже бесполезно», — сообщила свердловчанка в разговоре с корреспондентом агентства.

При попытке зайти в приложение происходит сбой, убедился корреспондент URA.RU. «Сбербанк Онлайн временно недоступен. Мы уже восстанавливаем его — пожалуйста, попробуйте войти через 15 минут. Расплачиваться картами в магазинах и снимать наличные можно без ограничений», — сказано в приложении.

Скрин: приложение «Сбербанк.Онлайн»

«В настоящий момент часть наших клиентов могут испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Сбера».

Ранее URA.RU сообщало, что картами, которым уральский филиал «Сбербанка России» продлил срок действия, нельзя расплатиться в транспорте, с них не происходит списание средств при совершении онлайн-покупок. С такими жалобами в агентство обратилось сразу несколько читателей URA.RU.