В саду у тюменца вырос краснокнижный гриб, пахнущий трупами. Фото

21 июля 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Редкий гриб тюменец обнаружил у себя в саду Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Тюмени обнаружил на своем садовом участке редкий гриб, занесенный в Красную книгу — Мутинус Равенеля. Об этом URA.RU рассказал житель города Сергей Стаин. Особенность гриба в том, что он источает запах падали. «Обнаружил, что на моем участке на улице Калинина появился Мутинус Равенеля. Удивительно, что вырос он прямо в городе. Знаю, что гриб отличается неприятным запахом, но в воздухе его особо не ощущается. А вот если потрогать, потом сильно пахнут руки», — рассказал URA.RU тюменец. Мутинус Равенеля — вид грибов, занесенный в Красные книги нескольких регионов РФ. Его родиной называют Северную Америку, а в России он считается редким. Глеба (внутренняя часть тела гриба) мутинуса имеет сильный неприятный запах гниющего мяса. Фото: Сергей Стаин Фото: Сергей Стаин Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Житель Тюмени обнаружил на своем садовом участке редкий гриб, занесенный в Красную книгу — Мутинус Равенеля. Об этом URA.RU рассказал житель города Сергей Стаин. Особенность гриба в том, что он источает запах падали. «Обнаружил, что на моем участке на улице Калинина появился Мутинус Равенеля. Удивительно, что вырос он прямо в городе. Знаю, что гриб отличается неприятным запахом, но в воздухе его особо не ощущается. А вот если потрогать, потом сильно пахнут руки», — рассказал URA.RU тюменец. Мутинус Равенеля — вид грибов, занесенный в Красные книги нескольких регионов РФ. Его родиной называют Северную Америку, а в России он считается редким. Глеба (внутренняя часть тела гриба) мутинуса имеет сильный неприятный запах гниющего мяса.