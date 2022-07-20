Житель Тюмени обнаружил на своем садовом участке редкий гриб, занесенный в Красную книгу — Мутинус Равенеля. Об этом URA.RU рассказал житель города Сергей Стаин. Особенность гриба в том, что он источает запах падали.
«Обнаружил, что на моем участке на улице Калинина появился Мутинус Равенеля. Удивительно, что вырос он прямо в городе. Знаю, что гриб отличается неприятным запахом, но в воздухе его особо не ощущается. А вот если потрогать, потом сильно пахнут руки», — рассказал URA.RU тюменец.
Мутинус Равенеля — вид грибов, занесенный в Красные книги нескольких регионов РФ. Его родиной называют Северную Америку, а в России он считается редким. Глеба (внутренняя часть тела гриба) мутинуса имеет сильный неприятный запах гниющего мяса.
Фото: Сергей Стаин
Фото: Сергей Стаин
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
Житель Тюмени обнаружил на своем садовом участке редкий гриб, занесенный в Красную книгу — Мутинус Равенеля. Об этом URA.RU рассказал житель города Сергей Стаин. Особенность гриба в том, что он источает запах падали. «Обнаружил, что на моем участке на улице Калинина появился Мутинус Равенеля. Удивительно, что вырос он прямо в городе. Знаю, что гриб отличается неприятным запахом, но в воздухе его особо не ощущается. А вот если потрогать, потом сильно пахнут руки», — рассказал URA.RU тюменец. Мутинус Равенеля — вид грибов, занесенный в Красные книги нескольких регионов РФ. Его родиной называют Северную Америку, а в России он считается редким. Глеба (внутренняя часть тела гриба) мутинуса имеет сильный неприятный запах гниющего мяса.