20 июля 2022

В саду у тюменца вырос краснокнижный гриб, пахнущий трупами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа ХМАО. Сургут, гриб, макро, осень, изморозь
Редкий гриб тюменец обнаружил у себя в саду Фото:

Житель Тюмени обнаружил на своем садовом участке редкий гриб, занесенный в Красную книгу — Мутинус Равенеля. Об этом URA.RU рассказал житель города Сергей Стаин. Особенность гриба в том, что он источает запах падали.

«Обнаружил, что на моем участке на улице Калинина появился Мутинус Равенеля. Удивительно, что вырос он прямо в городе. Знаю, что гриб отличается неприятным запахом, но в воздухе его особо не ощущается. А вот если потрогать, потом сильно пахнут руки», — рассказал URA.RU тюменец.

Мутинус Равенеля — вид грибов, занесенный в Красные книги нескольких регионов РФ. Его родиной называют Северную Америку, а в России он считается редким. Глеба (внутренняя часть тела гриба) мутинуса имеет сильный неприятный запах гниющего мяса.

Фото:
Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Житель Тюмени обнаружил на своем садовом участке редкий гриб, занесенный в Красную книгу — Мутинус Равенеля. Об этом URA.RU рассказал житель города Сергей Стаин. Особенность гриба в том, что он источает запах падали. «Обнаружил, что на моем участке на улице Калинина появился Мутинус Равенеля. Удивительно, что вырос он прямо в городе. Знаю, что гриб отличается неприятным запахом, но в воздухе его особо не ощущается. А вот если потрогать, потом сильно пахнут руки», — рассказал URA.RU тюменец. Мутинус Равенеля — вид грибов, занесенный в Красные книги нескольких регионов РФ. Его родиной называют Северную Америку, а в России он считается редким. Глеба (внутренняя часть тела гриба) мутинуса имеет сильный неприятный запах гниющего мяса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...