Дальнейшая карьера Эдуарда Алексеенко станет известна в начале августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель управления капитального строительства ХМАО Эдуард Алексеенко рискует в ближайшее время уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Глава окружного департамента строительства сменился, теперь его возглавляет бывший вице-мэр Сургута Григорий Невоструев. Очевидно, что и он, и вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, курирующий это направление, готовы обновить команду. Как ни крути, но вопросы, касающиеся главных югорских долгостроев — среди которых нижневартовская и горноправдинская больница, это в первую очередь, ответственность окружного УКС. Поэтому кресло под Алексеенко серьезно шатается», — считает инсайдер.

Сам Алексеенко в разговоре с URA.RU заявил, что его трудовой контракт заканчивается 5 августа. «Будет ли он продлен — неизвестно. Жизнь штука изменчивая», — прокомментировал нынешний директор УКС ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало о реформе окружного правительства. Был создан департамент пространственного развития и архитектуры, а кроме того югорские власти объединили департаменты строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также присоединили службу по контролю и надзору в сфере здравоохранения к профильному департаменту.