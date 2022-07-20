20 июля 2022

Куратору строек в ХМАО грозит отставка. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
Дальнейшая карьера Эдуарда Алексеенко станет известна в начале августа Фото:

Руководитель управления капитального строительства ХМАО Эдуард Алексеенко рискует в ближайшее время уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Глава окружного департамента строительства сменился, теперь его возглавляет бывший вице-мэр Сургута Григорий Невоструев. Очевидно, что и он, и вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, курирующий это направление, готовы обновить команду. Как ни крути, но вопросы, касающиеся главных югорских долгостроев — среди которых нижневартовская и горноправдинская больница, это в первую очередь, ответственность окружного УКС. Поэтому кресло под Алексеенко серьезно шатается», — считает инсайдер.

Сам Алексеенко в разговоре с URA.RU заявил, что его трудовой контракт заканчивается 5 августа. «Будет ли он продлен — неизвестно. Жизнь штука изменчивая», — прокомментировал нынешний директор УКС ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало о реформе окружного правительства. Был создан департамент пространственного развития и архитектуры, а кроме того югорские власти объединили департаменты строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также присоединили службу по контролю и надзору в сфере здравоохранения к профильному департаменту.

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Руководитель управления капитального строительства ХМАО Эдуард Алексеенко рискует в ближайшее время уйти в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. «Глава окружного департамента строительства сменился, теперь его возглавляет бывший вице-мэр Сургута Григорий Невоструев. Очевидно, что и он, и вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, курирующий это направление, готовы обновить команду. Как ни крути, но вопросы, касающиеся главных югорских долгостроев — среди которых нижневартовская и горноправдинская больница, это в первую очередь, ответственность окружного УКС. Поэтому кресло под Алексеенко серьезно шатается», — считает инсайдер. Сам Алексеенко в разговоре с URA.RU заявил, что его трудовой контракт заканчивается 5 августа. «Будет ли он продлен — неизвестно. Жизнь штука изменчивая», — прокомментировал нынешний директор УКС ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о реформе окружного правительства. Был создан департамент пространственного развития и архитектуры, а кроме того югорские власти объединили департаменты строительства и жилищно-коммунального комплекса, а также присоединили службу по контролю и надзору в сфере здравоохранения к профильному департаменту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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