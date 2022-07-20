В мэрии раскритиковали скандальный ЖК пермского миллиардера

Пермские власти сообщили о проблеме с парковками в ЖК «Арсенал» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Мария Норова раскритиковала ЖК «Арсенал», построенный холдингом «Сатурн-Р», принадлежащем миллиардеру Александру Репину. Отвечая на вопросы журналистов в ходе круглого стола, посвященного теме строительства, Норова сообщила о серьезной проблеме с парковками в микрорайоне.

«Когда „Арсенал“ в Красных Казармах строился, все объекты прошли экспертизу, в том числе парковки, которые предусмотрел застройщик. Но теперь они стоят пустые, а все дворы забиты машинами. Действительно, ситуация удручающая. Видимо, люди не хотят платить за парковочные места, и таким образом решают проблему», — сказала Норова.

Между тем на территории ЖК «Арсенал» компания «Сатурн-Р» будет строить новый жилой дом. Приказ о подготовке проекта опубликовало на своем сайте минимущества Пермского края. По документу, шестиэтажная новостройка рассчитана на 42 квартиры, также предусмотрены детская площадка и гостевые парковочные места. Комментируя это URA.RU, представитель мэрии напомнила, что по правилам, утвержденным пермской гордумой, строить на данном участке высотки «никто не даст».

Ранее URA.RU рассказывало о конфликте Репина с пермскими властями. По заключенному с правительством края договору «Сатурн-Р» должна была построить и передать Перми школу в микрорайоне Красные казармы у ЖК «Арсенал», а взамен компании миллиардера должны были разрешить повысить этажность жилого комплекса. Однако власти потом отказались от этого решения. В ходе судебных разбирательств учебное заведение все же передали Перми.

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