20 июля 2022

В ЯНАО откроют отделение Российского движения молодежи

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов заявил, что осенью будут открыты филиалы Российского движения молодежи Фото:

В ЯНАО откроют региональное отделение Российского движения детей и молодежи. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Артюхов

«Большая перемена» теперь больше, чем конкурс — он стал частью Российского движения детей и молодежи. Оно объединит основные детско-юношеские организации страны — союз молодежи, юнармию, движение школьников, «Вымпел», студотряды. Ямал готов влиться в него уже сегодня — создаем региональное отделение, этой осенью в 55 школах откроются его филиалы, позже запустим во всех», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что школьники из ЯНАО названы в числе победителей всероссийского конкурса. В «Большой перемене» победило шесть ямальцев, а также пять стало призерами.

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В ЯНАО откроют региональное отделение Российского движения детей и молодежи. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Артюхов «Большая перемена» теперь больше, чем конкурс — он стал частью Российского движения детей и молодежи. Оно объединит основные детско-юношеские организации страны — союз молодежи, юнармию, движение школьников, «Вымпел», студотряды. Ямал готов влиться в него уже сегодня — создаем региональное отделение, этой осенью в 55 школах откроются его филиалы, позже запустим во всех», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что школьники из ЯНАО названы в числе победителей всероссийского конкурса. В «Большой перемене» победило шесть ямальцев, а также пять стало призерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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