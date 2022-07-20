В ЯНАО откроют отделение Российского движения молодежи

Дмитрий Артюхов заявил, что осенью будут открыты филиалы Российского движения молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО откроют региональное отделение Российского движения детей и молодежи. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Артюхов

«Большая перемена» теперь больше, чем конкурс — он стал частью Российского движения детей и молодежи. Оно объединит основные детско-юношеские организации страны — союз молодежи, юнармию, движение школьников, «Вымпел», студотряды. Ямал готов влиться в него уже сегодня — создаем региональное отделение, этой осенью в 55 школах откроются его филиалы, позже запустим во всех», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что школьники из ЯНАО названы в числе победителей всероссийского конкурса. В «Большой перемене» победило шесть ямальцев, а также пять стало призерами.