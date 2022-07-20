В ЯНАО откроют отделение Российского движения молодежи

В ЯНАО откроют региональное отделение Российского движения детей и молодежи. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Артюхов
«Большая перемена» теперь больше, чем конкурс — он стал частью Российского движения детей и молодежи. Оно объединит основные детско-юношеские организации страны — союз молодежи, юнармию, движение школьников, «Вымпел», студотряды. Ямал готов влиться в него уже сегодня — создаем региональное отделение, этой осенью в 55 школах откроются его филиалы, позже запустим во всех», — говорится в сообщении.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
В ЯНАО откроют региональное отделение Российского движения детей и молодежи. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Артюхов «Большая перемена» теперь больше, чем конкурс — он стал частью Российского движения детей и молодежи. Оно объединит основные детско-юношеские организации страны — союз молодежи, юнармию, движение школьников, «Вымпел», студотряды. Ямал готов влиться в него уже сегодня — создаем региональное отделение, этой осенью в 55 школах откроются его филиалы, позже запустим во всех», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что школьники из ЯНАО названы в числе победителей всероссийского конкурса. В «Большой перемене» победило шесть ямальцев, а также пять стало призерами.