В ХМАО серые автосалоны продают машины покупателям втридорога

22 июля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Вместо 590 тысяч женщине придется заплатить миллион и проценты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жительнице Сургута Екатерине Горшковой придется заплатить за купленный автомобиль в два раза больше, чем было указано в объявлении. В случившемся сургутянка винит недобросовестных сотрудников автосалона. Произошедшей историей женщина поделилась с корреспондентом URA.RU. «Мне пришло сообщение от автосалона, расположенного на улице Рационализаторов. Там предложили машину за 590 тысяч рублей. Я согласились, если будет трейд-ин. Но как только я отдала им[сотрудникам автосалона] свою машину, то началось что-то необъяснимое. Со мной работало сразу несколько менеджеров, постоянно какие-то бумаги приносили на подпись, торопили, не давали толком прочитать документ. И все это настолько быстро происходит, что ты просто теряешься. А через несколько часов этой суеты ты уже не понимаешь, что подписываешь. Когда дома я внимательно прочитала документы оказалось, что машина стоит уже миллион», — рассказала Горшкова. Как позже выяснилось, цена выросла из-за дополнительных услуг, например, таких, как видеорегистратор. «Они поставили в машину регистратор за 3 тысячи, а по документам он стоит 90 тысяч. И еще несколько допов было, которые также были завышены в цене. Я хотела отказаться от автомобиля, но не вышло». Как сообщил URA.RU юрист Сергей Иванов, зачастую в таких автосалонах клиенту со всеми документами подсовывают расписку, что он не имеет претензий к организации. «Как мне рассказал один из клиентов, после нескольких часов нахождения в салоне он готов был подписать что угодно, лишь бы покинуть его. Этим и пользуются недобросовестные дилеры. Так же получилось и с Горшковой», — рассказал Иванов. В полиции города корреспонденту URA.RU сообщили, что с начала года к ним с заявлениями на недобросовестных автодилеров жаловались 12 раз. Все обращения касаются того, что клиентов обманывают в автосалонах. Журналист URA.RU попытался связаться с автосалоном, в котором приобретался автомобиль, но по указанным номерам никто не ответил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жительнице Сургута Екатерине Горшковой придется заплатить за купленный автомобиль в два раза больше, чем было указано в объявлении. В случившемся сургутянка винит недобросовестных сотрудников автосалона. Произошедшей историей женщина поделилась с корреспондентом URA.RU. «Мне пришло сообщение от автосалона, расположенного на улице Рационализаторов. Там предложили машину за 590 тысяч рублей. Я согласились, если будет трейд-ин. Но как только я отдала им[сотрудникам автосалона] свою машину, то началось что-то необъяснимое. Со мной работало сразу несколько менеджеров, постоянно какие-то бумаги приносили на подпись, торопили, не давали толком прочитать документ. И все это настолько быстро происходит, что ты просто теряешься. А через несколько часов этой суеты ты уже не понимаешь, что подписываешь. Когда дома я внимательно прочитала документы оказалось, что машина стоит уже миллион», — рассказала Горшкова. Как позже выяснилось, цена выросла из-за дополнительных услуг, например, таких, как видеорегистратор. «Они поставили в машину регистратор за 3 тысячи, а по документам он стоит 90 тысяч. И еще несколько допов было, которые также были завышены в цене. Я хотела отказаться от автомобиля, но не вышло». Как сообщил URA.RU юрист Сергей Иванов, зачастую в таких автосалонах клиенту со всеми документами подсовывают расписку, что он не имеет претензий к организации. «Как мне рассказал один из клиентов, после нескольких часов нахождения в салоне он готов был подписать что угодно, лишь бы покинуть его. Этим и пользуются недобросовестные дилеры. Так же получилось и с Горшковой», — рассказал Иванов. В полиции города корреспонденту URA.RU сообщили, что с начала года к ним с заявлениями на недобросовестных автодилеров жаловались 12 раз. Все обращения касаются того, что клиентов обманывают в автосалонах. Журналист URA.RU попытался связаться с автосалоном, в котором приобретался автомобиль, но по указанным номерам никто не ответил.