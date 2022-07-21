Запад ослабляет санкции против РФ

21 июля 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Часть санкций снята из-за страха перед продовольственным кризисом Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз частично ослабляет санкции против России и разрешает совершать сделки, касающиеся сельскохозяйственной продукции, с некоторыми российскими банками. Об этом сообщается на официальном сайте Евросоюза. «ЕС решил продлить освобождение от запрета на участие в сделках с некоторыми государственными организациями в отношении сделок с сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны», — говорится в документе. Евросоюз пошел на такие меры, чтобы избежать продовольственного и энергетического кризиса. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Запад будет поддерживать высокое давление на Россию столько, сколько потребуется. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о беспрецедентном продовольственном кризисе в Европе в связи с санкциями против РФ, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз частично ослабляет санкции против России и разрешает совершать сделки, касающиеся сельскохозяйственной продукции, с некоторыми российскими банками. Об этом сообщается на официальном сайте Евросоюза. «ЕС решил продлить освобождение от запрета на участие в сделках с некоторыми государственными организациями в отношении сделок с сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны», — говорится в документе. Евросоюз пошел на такие меры, чтобы избежать продовольственного и энергетического кризиса. Ранее URA.RU сообщало, что Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Запад будет поддерживать высокое давление на Россию столько, сколько потребуется. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о беспрецедентном продовольственном кризисе в Европе в связи с санкциями против РФ, пишет RT.