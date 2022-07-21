Глава МИД ФРГ заявила о народных восстаниях из-за бензина

21 июля 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

В Германии могут начаться народные восстания, если в стране закончится бензин, заявила Анналена Бербок Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Германии могут начаться народные восстания, если в стране не будет бензина. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. «Если у нас кончится бензин, мы будем заняты народными восстаниями», — передает издание Die Welt слова Бербок. Министр рассказала, как во время переговоров с Канадой о доставке газовой турбины она заявила, что без турбины Германия не сможет продолжать предлагать финансовую и военную помощь Украине, потому что страна будет занята народными волнениями. Министр подчеркнула, что, по ее мнению, Германии необходим российский газ. Высокие цены на энергию и так стали бременем для немцев, добавила она. «Это наша важная задача на зиму, мы должны сделать так, чтобы это не привело к расколу в обществе», — заключила Бербок. Поставки газа по «Северному потоку» восстановились 21 июля, передает RT. Однако правительство Германии не уверено, сколько газа страна сможет получить. Для функционирования трубопровода Германии необходима газовая турбина, которая находилась на техобслуживании в Канаде. Канадское правительство препятствовало доставке турбины до Германии, объясняя это действием антироссийских санкций. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен успокоила европейцев, сообщив, что турбина уже находится на пути к Германии, сообщает телеканал 360. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Германии могут начаться народные восстания, если в стране не будет бензина. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. «Если у нас кончится бензин, мы будем заняты народными восстаниями», — передает издание Die Welt слова Бербок. Министр рассказала, как во время переговоров с Канадой о доставке газовой турбины она заявила, что без турбины Германия не сможет продолжать предлагать финансовую и военную помощь Украине, потому что страна будет занята народными волнениями. Министр подчеркнула, что, по ее мнению, Германии необходим российский газ. Высокие цены на энергию и так стали бременем для немцев, добавила она. «Это наша важная задача на зиму, мы должны сделать так, чтобы это не привело к расколу в обществе», — заключила Бербок. Поставки газа по «Северному потоку» восстановились 21 июля, передает RT. Однако правительство Германии не уверено, сколько газа страна сможет получить. Для функционирования трубопровода Германии необходима газовая турбина, которая находилась на техобслуживании в Канаде. Канадское правительство препятствовало доставке турбины до Германии, объясняя это действием антироссийских санкций. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен успокоила европейцев, сообщив, что турбина уже находится на пути к Германии, сообщает телеканал 360.