Ради бегунов проезд закроют на 9 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ради проведения полумарафона в Тюмени 31 июля на девять часов перекроют дороги в центре города: часть улицы Коммунистической и Республики (от Никольской площади до перекрестка с Орджоникидзе), и ряд других участков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«31 с 7:00 до 16:00 будет прекращено движение по ряду автомобильных дорог. Причина — проведение Тюменского полумарафона», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Проезд ограничат на следующих участках:

ул. Республики: от 8 Марта до Коммунистической;

ул. Коммунистическая: от Республики до Ямской;

ул. Ямская: от Коммунистической до Ирбитской;

ул. Ирбитская: от Ямской до Луначарского;

ул. Луначарского: от Ирбитской до Республики;

ул. Водопроводная: от Республики до Володарского;

ул. Володарского: от Водопроводной до 8 Марта;

ул. 8 Марта: от Володарского до Республики.

Ранее URA.RU писало, что в День города центр Тюмени закроют для движения машин. Со схемой ограничений можно ознакомиться здесь.

Фото: пресс-служба администрации Тюмени