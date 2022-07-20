20 июля 2022

В выходной власти запретят машинам ездить в центре Тюмени. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, бетонный блок, перекрытие движения, перекрытие площади
Ради бегунов проезд закроют на 9 часов Фото:

Ради проведения полумарафона в Тюмени 31 июля на девять часов перекроют дороги в центре города: часть улицы Коммунистической и Республики (от Никольской площади до перекрестка с Орджоникидзе), и ряд других участков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«31 с 7:00 до 16:00 будет прекращено движение по ряду автомобильных дорог. Причина — проведение Тюменского полумарафона», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Проезд ограничат на следующих участках:

  • ул. Республики: от 8 Марта до Коммунистической;
  • ул. Коммунистическая: от Республики до Ямской;
  • ул. Ямская: от Коммунистической до Ирбитской;
  • ул. Ирбитская: от Ямской до Луначарского;
  • ул. Луначарского: от Ирбитской до Республики;
  • ул. Водопроводная: от Республики до Володарского;
  • ул. Володарского: от Водопроводной до 8 Марта;
  • ул. 8 Марта: от Володарского до Республики.

Ранее URA.RU писало, что в День города центр Тюмени закроют для движения машин. Со схемой ограничений можно ознакомиться здесь.

Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Ради проведения полумарафона в Тюмени 31 июля на девять часов перекроют дороги в центре города: часть улицы Коммунистической и Республики (от Никольской площади до перекрестка с Орджоникидзе), и ряд других участков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «31 с 7:00 до 16:00 будет прекращено движение по ряду автомобильных дорог. Причина — проведение Тюменского полумарафона», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Проезд ограничат на следующих участках: Ранее URA.RU писало, что в День города центр Тюмени закроют для движения машин. Со схемой ограничений можно ознакомиться здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...