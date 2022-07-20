Ради бегунов проезд закроют на 9 часов
Ради проведения полумарафона в Тюмени 31 июля на девять часов перекроют дороги в центре города: часть улицы Коммунистической и Республики (от Никольской площади до перекрестка с Орджоникидзе), и ряд других участков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.
«31 с 7:00 до 16:00 будет прекращено движение по ряду автомобильных дорог. Причина — проведение Тюменского полумарафона», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.
Проезд ограничат на следующих участках:
- ул. Республики: от 8 Марта до Коммунистической;
- ул. Коммунистическая: от Республики до Ямской;
- ул. Ямская: от Коммунистической до Ирбитской;
- ул. Ирбитская: от Ямской до Луначарского;
- ул. Луначарского: от Ирбитской до Республики;
- ул. Водопроводная: от Республики до Володарского;
- ул. Володарского: от Водопроводной до 8 Марта;
- ул. 8 Марта: от Володарского до Республики.
Ранее URA.RU писало, что в День города центр Тюмени закроют для движения машин. Со схемой ограничений можно ознакомиться здесь.
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