Челябинский губернатор Текслер отправится в Узбекистан

Алексей Текслер 2 августа отправится в Узбекистан во главе делегации Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер возглавит делегацию Челябинской области, которая 2 августа отправится в Узбекистан. Об этом сообщили URA.RU в Южно-Уральской торгово-промышленной палате.

«Южно-Уральская торгово-промышленная палата приглашает предприятия принять участие в визите официальной и деловой делегации в Республику Узбекистан. Визит состоится в рамках проведения III Форума глав регионов стран ШОС со 2 по 4 августа. Делегацию Челябинской области возглавит губернатор Алексей Текслер», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЮУТПП.

В программе визита: встречи главы региона с представителями правительства Республики Узбекистан и обсуждение проблемных вопросов торгово-экономического сотрудничества; бизнес-форум; деловые переговоры между российскими и узбекскими предприятиями. Также запланированы панельные сессии по развитию межрегиональной торговли ШОС.