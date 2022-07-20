20 июля 2022

Челябинский губернатор Текслер отправится в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер 2 августа отправится в Узбекистан во главе делегации Челябинской области Фото:

Губернатор Алексей Текслер возглавит делегацию Челябинской области, которая 2 августа отправится в Узбекистан. Об этом сообщили URA.RU в Южно-Уральской торгово-промышленной палате.

«Южно-Уральская торгово-промышленная палата приглашает предприятия принять участие в визите официальной и деловой делегации в Республику Узбекистан. Визит состоится в рамках проведения III Форума глав регионов стран ШОС со 2 по 4 августа. Делегацию Челябинской области возглавит губернатор Алексей Текслер», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЮУТПП.

В программе визита: встречи главы региона с представителями правительства Республики Узбекистан и обсуждение проблемных вопросов торгово-экономического сотрудничества; бизнес-форум; деловые переговоры между российскими и узбекскими предприятиями. Также запланированы панельные сессии по развитию межрегиональной торговли ШОС.

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Губернатор Алексей Текслер возглавит делегацию Челябинской области, которая 2 августа отправится в Узбекистан. Об этом сообщили URA.RU в Южно-Уральской торгово-промышленной палате. «Южно-Уральская торгово-промышленная палата приглашает предприятия принять участие в визите официальной и деловой делегации в Республику Узбекистан. Визит состоится в рамках проведения III Форума глав регионов стран ШОС со 2 по 4 августа. Делегацию Челябинской области возглавит губернатор Алексей Текслер», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЮУТПП. В программе визита: встречи главы региона с представителями правительства Республики Узбекистан и обсуждение проблемных вопросов торгово-экономического сотрудничества; бизнес-форум; деловые переговоры между российскими и узбекскими предприятиями. Также запланированы панельные сессии по развитию межрегиональной торговли ШОС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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