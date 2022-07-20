Хирурги ЯНАО смогут оперировать без больших разрезов

С новым оборудованием в Новом Уренгое смогут оперировать, не прибегая к полному раскрытию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новоуренгойской центральной городской больнице появится новый рентгеновский аппарат стоимостью в десятки миллионов. Его будут использовать для проведения нейрохирургических операций. Объявление на сайте «ЕИС закупки» опубликовал департамент государственного заказа ЯНАО.

«Поставка медицинского изделия — аппарата рентгенотелевизионного передвижного хирургического с С-дугой, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского изделия», — гласит описание объекта закупки.

Аппарат поставят в Новоуренгойскую ЦГБ. Его смогут применять хирурги для проведения минимально инвазивных операций, когда врач может работать, не открывая пациента полностью. Сейчас идет поиск подрядчика по контракту. Подача заявок закончится 2-го июля. Победителем станет тот, кто предложит наименьшую цену. Стартовая стоимость контракта 22 млн рублей. В Новоуренгойской ЦГБ сообщили, что деньги выделит Территориальный фонд обязательного медицинского страхования ЯНАО.

«Финансовые средства нормированного страхового запаса Территориальным фондом обязательного медицинского страхования выделены для приобретения нового оборудования, которое впоследствии будет установлено в оперблоке Новоуренгойской центральной городской больницы для выполнения операций нейрохирургического и травматологического профилей», — рассказали URA.RU представители медучреждения.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО по поручению губернатора Дмитрия Артюхова запустили новый медицинский проект. Благодаря ему жители округа смогут удаленно получать консультации от врачей федеральных клиник.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Начал работу Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Обучение на нем проходят уже около полутора миллионов специалистов, что дает возможность медикам оставаться в курсе новейших разработок и делиться собственным опытом.

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