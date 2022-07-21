В Кургане из-за ипотеки выросли цены на новые квартиры

Стоимость квадратного метра в курганских новостройках с начала года выросла на 9000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области средняя стоимость квадратного метра в новостройках, по данным «СберИндекса», с начала года выросла более чем на 9000 рублей. Управляющий партнер специализированного застройщика «БИК-Сервис» Артем Бер рассказал URA.RU, что это, в том числе, связано со стоимостью ипотеки.

«На рост цен, в том числе, повлияло применение нового субсидирования ипотечной ставки по акциям от застройщика и банка, когда ставка снижается до 1,5 — 5% годовых, но выплачивается компенсация за сниженный процент. Данная акция, несмотря на ощутимое повышение цены на квартиру, весьма выгодна для конечного потребителя, так как ощутимо снижает ежемесячный платеж и переплату по ипотеке», — объяснил Бер.

Он отметил, что на рост стоимости жилья в новостройках повлияло и то, что сейчас много проектов подходят к финальной стадии строительства, когда традиционно самая высокая цена. Также, по его словам, стоимость строительства выросла из-за скачка курса валют, так как многие поставщики купили материалы еще в марте. Бер добавил, что некоторые поставщики спекулировали на нестабильной ситуации, завышая цены, так как понимали, что застройщикам в любом случае нужно сдать объект. Из-за этого некоторым застройщикам пришлось обращаться в банки за дофинансированием проектов.

На сайте «СберИндекса» указано, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках в регионе по фактическим сделкам в январе составляла 53 211 рублей. В конце июня эта стоимость выросла до 62 680 рублей. Ранее представители компании «Брусника» рассказывали URA.RU, что в их доме курганцы покупают в ипотеку даже кладовые и паркинг.

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