В деле о «крышевании» штрафстоянок Тюмени появился новый фигурант

В Тюмени задержан директор компании «Ветеран», которая занимается эвакуацией автомобилей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вторым фигурантом уголовного дела о «крышевании» тюменских штрафстоянок стал Андрей Измоденов, директор компании «Ветеран», которая занимается эвакуацией автомобилей. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Ранее в рамках расследования по вышеуказанному делу был арестован начальник дежурного отделения полка ДПС регионального УГИБДД Максим Бирюков.

«Вторым участником криминальной истории, связанной с Максимом Бирюковым стал 46-летний директор ООО „Ветеран“ Андрей Измоденов. Эта фирма занимается перевозкой авто, отправленных сотрудниками ГИБДД на штрафстоянки г. Тюмени», — сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как предполагает следствие, с января по март 2022 года Бироюков получал от владельца штрафстоянки деньги за покровительство. Взамен высокопоставленный силовик обеспечивал высокий показатель задержанных и перемещенных для хранения автомобилей и обеспечивал таким образом высокий доход бизнесмену.

Как ранее указывало URA.RU, начальника дежурного отделения полка ДПС УГИБДД по Тюменской области Максима Бирюкова отправили под арест до 18 сентября. Расследование уголовного дела продолжается.

Обновлено 21 июля 2022 года в 18:53. В Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что Андрей Измоденов арестован до 18 сентября.