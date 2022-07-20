По версии следствия, силовик за взятки обеспечивал эвакуаторщикам стабильный поток клиентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальника дежурного отделения полка ДПС УГИБДД по Тюменской области Максима Бирюкова обвиняют в покровительстве владельцу штрафстоянки и получении за это взяток. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«В Тюменской области следствие ходатайствует об избрании меры пресечения сотруднику ГИБДД, обвиняемому в получении взяток. С января по март мужчина получал от владельца штрафстоянки деньги за покровительство, тем самым обеспечивал высокий показатель числа задержанных и перемещенных для хранения автомобилей, с целью получения бизнесменом высокого дохода от оплаты гражданами его услуг», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления.

Речь идет о начальнике дежурного отделения полка ДПС УГИБДД по Тюменской области Максиме Бирюкове. В настоящее время мужчина находится в суде, ему избирают меру пресечения.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области прокомментировали обвинения в адрес полицейского. «Управление проводит проверку по факту возможного получения денежного вознаграждения сотрудником Госавтоинспекции региона от руководителя одной из автостоянок. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов по отрицательным мотивам и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Обновлено (17:46, 21.07.22): Максима Бирюкова отправили под арест до 18 сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Максим Бирюков в зале суда Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

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