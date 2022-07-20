На курганском мосту машину придавило катком. Видео

21 июля 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на Омском мосту в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Омском мосту в Кургане произошло страшное ДТП с участием КамАЗа. От грузовика оторвался трал с катком и врезался в легковушку и «Газель». Видео происшествия опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте». «Трал (прицепное устройство для транспортировки габаритных объектов — прим. Ред.) с катком отцепился от КамАЗа и перевернулся на машину. Вырвало ось, все в мясо. Дальше каток отскочил в „Газель“», — сообщил один из очевидцев. URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД города Кургана за комментарием. В ведомстве пообещали прокомментировать ДТП в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что фура, упавшая на трассе Курган-Челябинск, спровоцировала пробки. В областном УГИБДД заявляли, что на данном участке дороги было организовано реверсивное движение.

На Омском мосту в Кургане произошло страшное ДТП с участием КамАЗа. От грузовика оторвался трал с катком и врезался в легковушку и «Газель». Видео происшествия опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте». «Трал (прицепное устройство для транспортировки габаритных объектов — прим. Ред.) с катком отцепился от КамАЗа и перевернулся на машину. Вырвало ось, все в мясо. Дальше каток отскочил в „Газель“», — сообщил один из очевидцев. URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД города Кургана за комментарием. В ведомстве пообещали прокомментировать ДТП в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что фура, упавшая на трассе Курган-Челябинск, спровоцировала пробки. В областном УГИБДД заявляли, что на данном участке дороги было организовано реверсивное движение.