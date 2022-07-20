20 июля 2022

На курганском мосту машину придавило катком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Омский мост. Курган , мост, омский мост
ДТП произошло на Омском мосту в Кургане Фото:

На Омском мосту в Кургане произошло страшное ДТП с участием КамАЗа. От грузовика оторвался трал с катком и врезался в легковушку и «Газель». Видео происшествия опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Трал (прицепное устройство для транспортировки габаритных объектов — прим. Ред.) с катком отцепился от КамАЗа и перевернулся на машину. Вырвало ось, все в мясо. Дальше каток отскочил в „Газель“», — сообщил один из очевидцев.

URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД города Кургана за комментарием. В ведомстве пообещали прокомментировать ДТП в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что фура, упавшая на трассе Курган-Челябинск, спровоцировала пробки. В областном УГИБДД заявляли, что на данном участке дороги было организовано реверсивное движение.

На Омском мосту в Кургане произошло страшное ДТП с участием КамАЗа. От грузовика оторвался трал с катком и врезался в легковушку и «Газель». Видео происшествия опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте». «Трал (прицепное устройство для транспортировки габаритных объектов — прим. Ред.) с катком отцепился от КамАЗа и перевернулся на машину. Вырвало ось, все в мясо. Дальше каток отскочил в „Газель“», — сообщил один из очевидцев. URA.RU обратилось в пресс-службу УГИБДД города Кургана за комментарием. В ведомстве пообещали прокомментировать ДТП в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что фура, упавшая на трассе Курган-Челябинск, спровоцировала пробки. В областном УГИБДД заявляли, что на данном участке дороги было организовано реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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