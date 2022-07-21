Фура, упавшая на трассе Курган-Челябинск, спровоцировала пробки. Фото

21 июля 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Под Курганом столкнулись две фуры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Курганом в районе деревни Логовушка из-за ДТП двух грузовиков образовались пробки на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». После столкновения один грузовик перегородил дорогу, другой — в кювете. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из очевидцев. «В районе Логовушки на трассе большегруз перегородил дорогу. Машина лежит на боку, закрывает всю дорогу. Другой грузовик улетел в кювет и перевернулся. Сейчас тягач пытается сдвинуть фуру, чтобы открыть трассу», — сказал очевидец. В пресс-службе областного УГИБДД заявили, что на данном участке трассы было организовано реверсивное движение. В районе Логовушки фура перекрыла половину трассы Другой грузовик в результате аварии улетел в кювет На федеральной трассе Курган- Челябинск из-за ДТП с фурами образовались пробки в обе стороны Скрин: Яндекс.Карты Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Под Курганом в районе деревни Логовушка из-за ДТП двух грузовиков образовались пробки на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». После столкновения один грузовик перегородил дорогу, другой — в кювете. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из очевидцев. «В районе Логовушки на трассе большегруз перегородил дорогу. Машина лежит на боку, закрывает всю дорогу. Другой грузовик улетел в кювет и перевернулся. Сейчас тягач пытается сдвинуть фуру, чтобы открыть трассу», — сказал очевидец. В пресс-службе областного УГИБДД заявили, что на данном участке трассы было организовано реверсивное движение.