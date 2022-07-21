Фура, упавшая на трассе Курган-Челябинск, спровоцировала пробки. Фото

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, трасса челябинск курган
Под Курганом столкнулись две фуры (архивное фото) Фото:

Под Курганом в районе деревни Логовушка из-за ДТП двух грузовиков образовались пробки на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». После столкновения один грузовик перегородил дорогу, другой — в кювете. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из очевидцев.

«В районе Логовушки на трассе большегруз перегородил дорогу. Машина лежит на боку, закрывает всю дорогу. Другой грузовик улетел в кювет и перевернулся. Сейчас тягач пытается сдвинуть фуру, чтобы открыть трассу», — сказал очевидец. В пресс-службе областного УГИБДД заявили, что на данном участке трассы было организовано реверсивное движение.

В районе Логовушки фура перекрыла половину трассы
Другой грузовик в результате аварии улетел в кювет
На федеральной трассе Курган- Челябинск из-за ДТП с фурами образовались пробки в обе стороны

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Под Курганом в районе деревни Логовушка из-за ДТП двух грузовиков образовались пробки на федеральной трассе Р-254 «Иртыш». После столкновения один грузовик перегородил дорогу, другой — в кювете. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из очевидцев. «В районе Логовушки на трассе большегруз перегородил дорогу. Машина лежит на боку, закрывает всю дорогу. Другой грузовик улетел в кювет и перевернулся. Сейчас тягач пытается сдвинуть фуру, чтобы открыть трассу», — сказал очевидец. В пресс-службе областного УГИБДД заявили, что на данном участке трассы было организовано реверсивное движение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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