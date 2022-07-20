Тюменские производители одежды открывают новые цеха

Тюменская швейная фабрика расширяет производство на 200 рабочих мест Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На фоне санкций загруженность тюменской швейной фабрики «Швец» увеличилась почти на 50%. В связи с этим, здесь решили нарастить производственные мощности и запустить новый цех на 200 рабочих мест. Об этом стало известно журналистам.

«К нам обращаются на сегодняшний день дизайнеры, известные бренды, для того, чтобы мы отшивали их здесь, на тюменской фабрике. Появилось большое количество обращений, заказов. Сегодня у нас в обработке порядка +50% к тому, что было до периода, когда наложили санкции», — сообщила телеканалу «Тюменское время» руководитель швейной фабрики «Швец» Мария герасименко.

Раньше фабрика делала акцент на производство спецодежды. После введения санкций здесь начали шить одежду для масс-маркетов. В ближайшее время фабрика планирует запустить новый цех на 200 рабочих мест. «Набор швей у нас сейчас ведется по трем направлениям. Первое — мы работаем активно с Центром занятости население. Второе направление — это обучаем в нашем учебном цехе, который сейчас в данный момент тоже готовит программу. И третье направление — это привлечение сотрудников из-за рубежа», — рассказала журналистам тюменского телеканала владелец фабрики «Швец» Наталья Ведерникова.

Необходимость в импортозамещении возникла в России на фоне зарубежных санкций, которые западные страны ввели против РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. К ним также присоединились многие иностранные компании, которые решили покинуть рынок Российской Федерации. Лидеры ЕС и США открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон российской экономике. Президент РФ сравнил подобные шаги с агрессией.

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