В Киеве снимут герб СССР со щита Родины-матери

21 июля 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Киев собирается заменить герб СССР на щите скульптуры «Родина-мать» трезубцем Фото: РИА «Новости», Мирослав Ротарь Киев собирается заменить герб СССР на щите скульптуры «Родина-мать» трезубцем. За это высказались более 85% жителей Украины, опрошенных в приложении «Дия» («Действие»), сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко. «В опросе приняли участие около 780 тысяч человек. 85% проголосовали за замену герба СССР на трезубец», — написал Ткаченко в своем telegram-канале. Скульптура «Родина-мать» в Киеве была установлена на правом берегу Днепра 9 мая 1981 года. Это пятая по величине статуя в мире и самая высокая на Украине. Она является частью Музея истории Украины во Второй мировой войне. Попытка убрать советский герб с монумента «Родина-мать» предпринималась еще в 2020 году в рамках декоммунизации Украины. Однако тогда для реализации этой идеи не нашлось технических средств. Россия проводит на территории Украины вынужденную спецоперацию, главная задача которой — помощь мирным жителям Донбасса и защита их от геноцида со стороны киевского режима. Ряд стран Запада из-за спецоперации усилил санкции против РФ. По словам президента России Владимира Путина, санкционное давление преследует собой цель «отменить Россию». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Киев собирается заменить герб СССР на щите скульптуры «Родина-мать» трезубцем. За это высказались более 85% жителей Украины, опрошенных в приложении «Дия» («Действие»), сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко. «В опросе приняли участие около 780 тысяч человек. 85% проголосовали за замену герба СССР на трезубец», — написал Ткаченко в своем telegram-канале. Скульптура «Родина-мать» в Киеве была установлена на правом берегу Днепра 9 мая 1981 года. Это пятая по величине статуя в мире и самая высокая на Украине. Она является частью Музея истории Украины во Второй мировой войне. Попытка убрать советский герб с монумента «Родина-мать» предпринималась еще в 2020 году в рамках декоммунизации Украины. Однако тогда для реализации этой идеи не нашлось технических средств. Россия проводит на территории Украины вынужденную спецоперацию, главная задача которой — помощь мирным жителям Донбасса и защита их от геноцида со стороны киевского режима. Ряд стран Запада из-за спецоперации усилил санкции против РФ. По словам президента России Владимира Путина, санкционное давление преследует собой цель «отменить Россию».