Глава МИД Венгрии попросил у Москвы больше газа

21 июля 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Венгрия просит у России увеличить поставки газа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил у министра иностранных дел России Сергея Лаврова увеличить поставки газа в Венгрию. Встреча министров проходит в Москве в четверг 21 июля. «В нынешней международной обстановке для нас самое важное обеспечить энергобезопасность Венгрии. Поэтому я хотел бы договориться, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию газа были увеличены. Мое правительство уполномочило меня вести переговоры по этому вопросу», — заявил Сийярто. Трансляция переговоров идет на телеканале «Россия 24». Ранее Петер Сийярто приехал в Москву, чтобы встретиться с Сергеем Лавровым. Представитель МИД РФ Мария Захарова не раскрыла тему переговоров. Однако в венгерской правящей партии выражали намерения попросить у Москвы больше газа, передает AFP. Евросоюз принял новый пакет санкций против России, передает RT. В новый пакет также входит частичное эмбарго на российское золото. Власти Венгрии заявили, что не поддержат дальнейший запрет на поставку энергоносителей из России, сообщает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил у министра иностранных дел России Сергея Лаврова увеличить поставки газа в Венгрию. Встреча министров проходит в Москве в четверг 21 июля. «В нынешней международной обстановке для нас самое важное обеспечить энергобезопасность Венгрии. Поэтому я хотел бы договориться, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию газа были увеличены. Мое правительство уполномочило меня вести переговоры по этому вопросу», — заявил Сийярто. Трансляция переговоров идет на телеканале «Россия 24». Ранее Петер Сийярто приехал в Москву, чтобы встретиться с Сергеем Лавровым. Представитель МИД РФ Мария Захарова не раскрыла тему переговоров. Однако в венгерской правящей партии выражали намерения попросить у Москвы больше газа, передает AFP. Евросоюз принял новый пакет санкций против России, передает RT. В новый пакет также входит частичное эмбарго на российское золото. Власти Венгрии заявили, что не поддержат дальнейший запрет на поставку энергоносителей из России, сообщает «Национальная служба новостей».