Байден заразился коронавирусом

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Американский президент сдал положительный тест на COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Президент Байден дал положительный результат на COVID-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы», — следует из заявления Белого дома, опубликованного на его официальном сайте.

По словам представителей администрации американского президента, Байден начал принимать лекарство. Он будет изолирован в Белом доме и продолжит выполнять все свои обязанности по телефону и через Zoom.

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Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в заявлении Белого дома. «Президент Байден дал положительный результат на COVID-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы», — следует из заявления Белого дома, опубликованного на его официальном сайте. По словам представителей администрации американского президента, Байден начал принимать лекарство. Он будет изолирован в Белом доме и продолжит выполнять все свои обязанности по телефону и через Zoom.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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