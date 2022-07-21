Байден заразился коронавирусом

Американский президент сдал положительный тест на COVID
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«Президент Байден дал положительный результат на COVID-19. Он полностью вакцинирован, дважды ревакцинирован и испытывает очень легкие симптомы», — следует из заявления Белого дома, опубликованного на его официальном сайте.
По словам представителей администрации американского президента, Байден начал принимать лекарство. Он будет изолирован в Белом доме и продолжит выполнять все свои обязанности по телефону и через Zoom.
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