В Кургане в ДТП с катком погиб водитель легковушки

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Омский мост. Курган , мост, грузовая машина, омский мост
В ДТП на Омском мосту погибла женщина Фото:

В Кургане в результате ДТП на Омском мосту, в котором машину придавило катком, погиб водитель иномарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

«Водитель на автомобиле MAN буксировал полуприцеп, на котором находился каток. По предварительной информации во время движения произошло обрывание крепления прицепного устройства, и прицеп выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Geely MK. За рулем находилась девушка-водитель. В результате ДТП водитель автомобиля Geely MK от полученных повреждений скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе.

Также упавший на проезжую часть каток допустил столкновение на встречной полосе с автомобилем «Газель» и Daewoo Matiz. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спецслужбы.

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В Кургане в результате ДТП на Омском мосту, в котором машину придавило катком, погиб водитель иномарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УГИБДД. «Водитель на автомобиле MAN буксировал полуприцеп, на котором находился каток. По предварительной информации во время движения произошло обрывание крепления прицепного устройства, и прицеп выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Geely MK. За рулем находилась девушка-водитель. В результате ДТП водитель автомобиля Geely MK от полученных повреждений скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе. Также упавший на проезжую часть каток допустил столкновение на встречной полосе с автомобилем «Газель» и Daewoo Matiz. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спецслужбы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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