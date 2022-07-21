В Кургане в ДТП с катком погиб водитель легковушки

В ДТП на Омском мосту погибла женщина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в результате ДТП на Омском мосту, в котором машину придавило катком, погиб водитель иномарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

«Водитель на автомобиле MAN буксировал полуприцеп, на котором находился каток. По предварительной информации во время движения произошло обрывание крепления прицепного устройства, и прицеп выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Geely MK. За рулем находилась девушка-водитель. В результате ДТП водитель автомобиля Geely MK от полученных повреждений скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в пресс-службе.

Также упавший на проезжую часть каток допустил столкновение на встречной полосе с автомобилем «Газель» и Daewoo Matiz. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спецслужбы.