Политолог: после Коломойского в Киеве будет политический террор

21 июля 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Игоря Коломойского лишили гражданства по политическим причинам, подобная практика будет продолжаться, уверен политолог Фото: Алексей Андронов © URA.RU Лишение украинского олигарха Игоря Коломойского гражданства Украины говорит о том, что на Украине начался политический террор. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян. «На Украине, по сути, начался политический террор, аналог 1937 года. И там уже не важно — близкий человек, далекий, соратник, оппонент. В эту дьявольскую молотилку с каждым днем будет бросаться все больше людей. Это очевидно. Собственно, это даже не я говорю, это сказал Данилов — секретарь СНБО», — поделился мнением Гаспарян в разговоре с Пятым каналом. Ранее в интернете появился скан указа, якобы подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, о лишении гражданства десяти украинцев, среди которых Игорь Коломойский. Скан указа опубликовал у себя в telegram-канале сенатор Андрей Клишас. Он отметил, что Зеленский подписал указ по требованию президента США Джо Байдена. «Украина „европейского выбора“ воспроизводит худшие практики советского периода лишения гражданства по политическим мотивам», — добавил Клишас. Политолог Гаспарян разделяет мнение Клишаса о том, что за лишением Коломойского гражданства стоят США. Олигарх будет мстить, уверен политолог, так как он стоял у истоков «проекта „Зеленский“». «Я думаю, что господин Коломойский не простит и ответит. Зеленский тем самым совершил ту же ошибку, что сделал Порошенко. Напомню, что Петр Алексеевич боролся с Коломойским, в результате тот создал „феномен Зеленского“», — предположил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Лишение украинского олигарха Игоря Коломойского гражданства Украины говорит о том, что на Украине начался политический террор. Об этом заявил политолог Армен Гаспарян. «На Украине, по сути, начался политический террор, аналог 1937 года. И там уже не важно — близкий человек, далекий, соратник, оппонент. В эту дьявольскую молотилку с каждым днем будет бросаться все больше людей. Это очевидно. Собственно, это даже не я говорю, это сказал Данилов — секретарь СНБО», — поделился мнением Гаспарян в разговоре с Пятым каналом. Ранее в интернете появился скан указа, якобы подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, о лишении гражданства десяти украинцев, среди которых Игорь Коломойский. Скан указа опубликовал у себя в telegram-канале сенатор Андрей Клишас. Он отметил, что Зеленский подписал указ по требованию президента США Джо Байдена. «Украина „европейского выбора“ воспроизводит худшие практики советского периода лишения гражданства по политическим мотивам», — добавил Клишас. Политолог Гаспарян разделяет мнение Клишаса о том, что за лишением Коломойского гражданства стоят США. Олигарх будет мстить, уверен политолог, так как он стоял у истоков «проекта „Зеленский“». «Я думаю, что господин Коломойский не простит и ответит. Зеленский тем самым совершил ту же ошибку, что сделал Порошенко. Напомню, что Петр Алексеевич боролся с Коломойским, в результате тот создал „феномен Зеленского“», — предположил политолог.