ЛОР Лесков рассказал о загадочной болезни, которая лишает слуха

22 июля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Для лечения болезни может понадобиться операция, сказал Иван Лесков Фото: Анна Майорова © URA.RU Болезнь Меньера может возникнуть неожиданно. У больного резко падает слух и начинается сильнейшее головокружение. Об этом URA.RU рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «Точная причина возникновения болезни Меньера неизвестна. Склонны к ней все. Слава богу, она возникает уже не в детском возрасте. Но это происходит внезапно и выглядит очень неприятно. Снижается слух. Человек однажды утром просыпается и обнаруживает, что он не может встать, настолько сильным бывает головокружение. Из-за этого же возникает тошнота», — сообщил Иван Лесков. Он объяснил, из-за чего возникают такие симптомы. «У нас есть улитка. Это место, где звуковой аналоговый сигнал преобразуется в цифровой, который воспринимает наш мозг. Устроена она очень просто. Там лимфа, в которой плавают специальные кристаллики. Они при колебании лимфы начинают раздражать слуховой нерв. Это уже и есть цифровой сигнал. Представьте себе, что в этом органе вдруг повышается давление. Начинается головокружение, снижается слух. Это и есть болезнь Меньера», — сказал отоларинголог. По его словам, есть сложности в лечении данного заболевания. «Есть целый ряд способов, но достаточно эффективных до сих пор нет. Это таблетки, как от укачивания, мочегонные средства. Иногда прибегают к хирургической операции, выпуская часть лимфы», — отметил Лесков. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Болезнь Меньера может возникнуть неожиданно. У больного резко падает слух и начинается сильнейшее головокружение. Об этом URA.RU рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков. «Точная причина возникновения болезни Меньера неизвестна. Склонны к ней все. Слава богу, она возникает уже не в детском возрасте. Но это происходит внезапно и выглядит очень неприятно. Снижается слух. Человек однажды утром просыпается и обнаруживает, что он не может встать, настолько сильным бывает головокружение. Из-за этого же возникает тошнота», — сообщил Иван Лесков. Он объяснил, из-за чего возникают такие симптомы. «У нас есть улитка. Это место, где звуковой аналоговый сигнал преобразуется в цифровой, который воспринимает наш мозг. Устроена она очень просто. Там лимфа, в которой плавают специальные кристаллики. Они при колебании лимфы начинают раздражать слуховой нерв. Это уже и есть цифровой сигнал. Представьте себе, что в этом органе вдруг повышается давление. Начинается головокружение, снижается слух. Это и есть болезнь Меньера», — сказал отоларинголог. По его словам, есть сложности в лечении данного заболевания. «Есть целый ряд способов, но достаточно эффективных до сих пор нет. Это таблетки, как от укачивания, мочегонные средства. Иногда прибегают к хирургической операции, выпуская часть лимфы», — отметил Лесков.