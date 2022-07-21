Куйвашев пообещал запустить «Ласточку» на север области

Свердловские власти хотят пустить «Ласточки» вплоть до Ивделя Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Между Екатеринбургом и северными городами Свердловской области начнут курсировать экспрессы «Ласточка». Губернатор Евгений Куйвашев поручил ускорить запуск поездов вплоть до Ивделя. Об этом сам глава региона рассказал по итогам совещания о развитии отдаленных территорий.

«Дал министру транспорта Василию Старкову поручение — как можно скорее запустить скоростной поезд „Ласточка“ до северных городов вплоть до Ивделя. В этом году мы запускаем „Ласточку“ до Качканара — практика показала, что это очень удобно, жители с удовольствием пользуются таким видом транспорта. Думаю, и Ивдель — выполнимая цель. Жить должно быть одинаково хорошо и в 50, и в 500 километрах от Екатеринбурга», — написал Куйвашев в своем telegram-канале.

Дорога на «Ласточке» из Качканара в Нижний Тагил, как ожидается, будет занимать со всеми остановками не более 1 часа 40 минут. Маршрут и время пути возможного экспресса до Ивделя пока неизвестен. Железная дорога в город пролегает через Верхотурье, Лобву и Серов.

Ранее было объявлено, что до конца года «Ласточки» будут запущены между Екатеринбургом и Челябинском. Предполагается, что скоростной поезд будет идти через Аргаяш, Верхний Уфалей и Кыштым.