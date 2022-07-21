Евгений Куйвашев 22 июля отправится в Краснотурьинск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница одного из спальных районов Краснотурьинска пригласила свердловского губернатора Евгения Куйвашева своими глазами увидеть плачевное состояние ее двора. Как рассказала женщина в видеообращении, гулять по площадке стало опасно и для детей, и для взрослых.

«Хочу вам продемонстрировать, в каком состоянии наши дороги, большой-большой двор наших многоэтажек. Оцените, пожалуйста, в каком он состоянии. Репейник и крапива с человеческий рост. Зимой на этой площадке поселилась стая диких собак, а сейчас, говорят, даже змей видели», — поделилась горожанка на видео, опубликованном в группе «Краснотурьинск LIVE» во «ВКонтакте».

Отдельно женщина продемонстрировала старую песочницу, заросшую высокой травой. По словам жительницы, дети не играют там последние 20 лет. В другой стороне двора горожанка показала ржавую горку и наклонившийся столб линии электропередач. «Пожалуйста, посмотрите сами. Потому что администрация вас сюда точно не пригласит и не позовет», — заключила женщина.

По совпадению Куйвашев 22 июля совершит рабочий выезд именно в Краснотурьинск. В официальном графике губернатора нет посещения этого двора, но не исключено, что глава региона специально нарушит план. Поездка в Краснотурьинск — часть двухдневного предвыборного турне Куйвашева по северу Свердловской области.