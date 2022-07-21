Нутрициолог Русакова рассказала, какой хлеб можно есть на диете

Нужно выбирать бездрожжевой цельнозерновой хлеб особенно, если человек находится в процессе снижения веса. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова.
«Цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями в разумных количествах один-два кусочка на завтрак полезен для организма. Идеально, если хлеб приготовлен без использования дрожжей. Во время похудения хлеб не рекомендуется употреблять во второй половине дня, а также ограничиваются изделия из белой муки. В 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится примерно 20-25% от суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — всего 10%», — сказала Дарья Русакова.
Диетолог объяснила, какими полезными свойствами обладает этот продукт. «В цельнозерновом хлебе содержится В1, необходимый для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы. В нем много пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника, снижают уровень холестерина. Хлеб хорошо сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами, за исключением картофеля, поскольку в обоих продуктах большое количество крахмала», — рассказала диетолог.
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