21 июля 2022

Нутрициолог Русакова рассказала, какой хлеб можно есть на диете

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерские продукты в ресторане загородного клуба
Хлеб полезен для нервной системы, сказала Дарья Русакова Фото:

Нужно выбирать бездрожжевой цельнозерновой хлеб особенно, если человек находится в процессе снижения веса. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова.

«Цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями в разумных количествах один-два кусочка на завтрак полезен для организма. Идеально, если хлеб приготовлен без использования дрожжей. Во время похудения хлеб не рекомендуется употреблять во второй половине дня, а также ограничиваются изделия из белой муки. В 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится примерно 20-25% от суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — всего 10%», — сказала Дарья Русакова.

Диетолог объяснила, какими полезными свойствами обладает этот продукт. «В цельнозерновом хлебе содержится В1, необходимый для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы. В нем много пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника, снижают уровень холестерина. Хлеб хорошо сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами, за исключением картофеля, поскольку в обоих продуктах большое количество крахмала», — рассказала диетолог.

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Нужно выбирать бездрожжевой цельнозерновой хлеб особенно, если человек находится в процессе снижения веса. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова. «Цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями в разумных количествах один-два кусочка на завтрак полезен для организма. Идеально, если хлеб приготовлен без использования дрожжей. Во время похудения хлеб не рекомендуется употреблять во второй половине дня, а также ограничиваются изделия из белой муки. В 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится примерно 20-25% от суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — всего 10%», — сказала Дарья Русакова. Диетолог объяснила, какими полезными свойствами обладает этот продукт. «В цельнозерновом хлебе содержится В1, необходимый для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы. В нем много пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника, снижают уровень холестерина. Хлеб хорошо сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами, за исключением картофеля, поскольку в обоих продуктах большое количество крахмала», — рассказала диетолог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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