Свердловские школьники жестоко запинали двух мужчин. Видео

21 июля 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Свердловские подростки жестоко избили двух мужчин (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несколько школьников из Краснотурьинска (Свердловская область) жестоко избили двух мужчин. Об этом сообщили очевидцы. «Происшествие произошло 9 июля около 4 часов утра во дворе дома № 18 по улице Ленинского Комсомола», — рассказал очевидец газете «Заря Урала». На кадрах видно, что один из подростков ударил ногой мужчину по голове, после чего пострадавший упал на землю. Второй мужчина, пытаясь защитить друга, также получил несколько ударов по голове от школьников. В полиции Краснотурьинска сообщили, что установили личности нападавших. «Это группа подростков в возрасте 15-16 лет, которая, как оказалось, причастна к еще одному преступлению. Так как это несовершеннолетние, подразделение по делам несовершеннолетних передаст материалы в Следственный отдел СК России по городу Краснотурьинску — они будут заниматься расследованием инцидента», — рассказали представители ведомства. Ранее URA сообщало, что два подростка из Свердловской области избили молотком продавщицу и похитили деньги из кассы. Также агентство рассказывало, что группа екатеринбургских подростков избила мужчину, который обидел женщину с детьми. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Несколько школьников из Краснотурьинска (Свердловская область) жестоко избили двух мужчин. Об этом сообщили очевидцы. «Происшествие произошло 9 июля около 4 часов утра во дворе дома № 18 по улице Ленинского Комсомола», — рассказал очевидец газете «Заря Урала». На кадрах видно, что один из подростков ударил ногой мужчину по голове, после чего пострадавший упал на землю. Второй мужчина, пытаясь защитить друга, также получил несколько ударов по голове от школьников. В полиции Краснотурьинска сообщили, что установили личности нападавших. «Это группа подростков в возрасте 15-16 лет, которая, как оказалось, причастна к еще одному преступлению. Так как это несовершеннолетние, подразделение по делам несовершеннолетних передаст материалы в Следственный отдел СК России по городу Краснотурьинску — они будут заниматься расследованием инцидента», — рассказали представители ведомства. Ранее URA сообщало, что два подростка из Свердловской области избили молотком продавщицу и похитили деньги из кассы. Также агентство рассказывало, что группа екатеринбургских подростков избила мужчину, который обидел женщину с детьми.