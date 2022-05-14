В Екатеринбурге прохожие заступились за женщину с детьми. «Вырубили одним ударом»

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Группа подростков заступилась за екатеринбурженку (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в районе Вторчермет прохожие избили мужчину, который обидел женщину с детьми. Об этом сообщили очевидцы.

«Мы стояли в стороне, но как поняли, что мужчина что-то сделал женщине с детьми, все вступились за нее и начали бить мужчину. Вырубили одним ударом, потом несколько раз пнули, когда он уже лежал, и разошлись», — сообщили очевидцы сообществу «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Дорожная 11. По словам очевидцев, группа подростков увидела, как у женщины с детьми произошел конфликт с пьяным мужчиной, после чего они решили заступиться за екатеринбурженку. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что сотрудники полиции проверяют информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле группа подростков избила сверстников из-за споров об электронной сигарете. Также мы рассказывали, что екатеринбургские подростки напали на двух девушек возле автобусной остановки.

Подростки избили пьяного мужчину
Фото:

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В Екатеринбурге в районе Вторчермет прохожие избили мужчину, который обидел женщину с детьми. Об этом сообщили очевидцы. «Мы стояли в стороне, но как поняли, что мужчина что-то сделал женщине с детьми, все вступились за нее и начали бить мужчину. Вырубили одним ударом, потом несколько раз пнули, когда он уже лежал, и разошлись», — сообщили очевидцы сообществу «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел на улице Дорожная 11. По словам очевидцев, группа подростков увидела, как у женщины с детьми произошел конфликт с пьяным мужчиной, после чего они решили заступиться за екатеринбурженку. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что сотрудники полиции проверяют информацию. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле группа подростков избила сверстников из-за споров об электронной сигарете. Также мы рассказывали, что екатеринбургские подростки напали на двух девушек возле автобусной остановки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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