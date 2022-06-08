Двое подростков избили кассира молотком под Екатеринбургом

В Свердловской области два подростка организовали разбойное нападение на продавщицу, нанеся ей удары молотком, а затем ограбили кассу и саму женщину. Инцидент произошел в селе Байкалово, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Несовершеннолетние злоумышленники распределили между собой преступные роли, согласно которым один из них должен предоставить другому орудие совершения преступления, а второй — совершить нападение на продавца, после чего похитить денежные средства и иное имущество», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Здоровью женщины был нанесен ущерб средней тяжести.
Сообщается, что в нападении виновны двое подростков 14 и 15 лет. Причиненный продавцу и магазину ущерб оценивается суммой более 22 тысяч рублей. Уголовное дело по данному происшествию направлено в Ирбитский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
Схожее нападение в данном селе произошло в конце марта, когда подростки, вооружившись металлическим предметом, ограбили продавца магазина «Ива». Как сообщало URA.RU, в то время как один совершал нападение на кассира, другой стоял на улице. Молодые люди свою вину признали.
В Свердловской области два подростка организовали разбойное нападение на продавщицу, нанеся ей удары молотком, а затем ограбили кассу и саму женщину. Инцидент произошел в селе Байкалово, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Несовершеннолетние злоумышленники распределили между собой преступные роли, согласно которым один из них должен предоставить другому орудие совершения преступления, а второй — совершить нападение на продавца, после чего похитить денежные средства и иное имущество», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. Здоровью женщины был нанесен ущерб средней тяжести. Сообщается, что в нападении виновны двое подростков 14 и 15 лет. Причиненный продавцу и магазину ущерб оценивается суммой более 22 тысяч рублей. Уголовное дело по данному происшествию направлено в Ирбитский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Схожее нападение в данном селе произошло в конце марта, когда подростки, вооружившись металлическим предметом, ограбили продавца магазина «Ива». Как сообщало URA.RU, в то время как один совершал нападение на кассира, другой стоял на улице. Молодые люди свою вину признали.